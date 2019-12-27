Каждый год некоторые иностранные туристы своими выходками портят нервы рижским полицейским. Если раньше в поле зрения стражей порядка и объективов камер видеонаблюдения попадали лишь "писающие мальчики", то теперь спектр запрещенных развлечений туристов расширился.
Примечательно, что еще лет десять назад звучала информация в основном о туристах из Великобритании, а сейчас из полицейских сводок можно сделать вывод - Рига становится популярным местом для путешествия не только у британцев, но и у жителей России, Германии, Грузии, Франции, Чехии и других стран.
Растет и платежеспособность гостей латвийской столицы - чаще всего они платят штрафы на месте, посредством банковской карты.
Впрочем, в преддверии Нового года хочется призвать туристов тратить деньги более приятным, и самое главное, безопасным способом, который не будет привлекать внимание стражей порядка и широкой общественности.
Итак, самые громкие выходки туристов в Риге в 2019 году!