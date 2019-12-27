Самые громкие выходки туристов в Риге в 2019 году

Примечательно, что еще лет десять назад звучала информация в основном о туристах из Великобритании, а сейчас из полицейских сводок можно сделать вывод - Рига становится популярным местом для путешествия не только у британцев, но и у жителей России, Германии, Грузии, Франции, Чехии и других стран.