В Риге женщину наказали за присвоение денег на рождественское мероприятие в детсаду

Как сообщает агентство LETA, женщина решением собрания родителей воспитанников дошкольного образовательного учреждения была выбрана в качестве лица, ответственного за сбор денег с родителей детей на рождественское мероприятие и услуги фотографа.

Ей доверили получить на свой банковский счет деньги от родителей каждого ученика.

Обвиняемая предусмотренные на рождественское мероприятие и услуги фотографа 220 евро присвоила. После снятия средств в банкомате она распорядилась ими по своему усмотрению.