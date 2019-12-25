В Риге женщину наказали за присвоение денег на рождественское мероприятие в детсаду

Пардаугавский суд Риги приговорил к принудительным работам женщину, присвоившую предусмотренные на рождественское мероприятие в детсаду и услуги фотографа деньги, свидетельствует публично доступное решение суда.
Как сообщает агентство LETA, женщина решением собрания родителей воспитанников дошкольного образовательного учреждения была выбрана в качестве лица, ответственного за сбор денег с родителей детей на рождественское мероприятие и услуги фотографа.
Ей доверили получить на свой банковский счет деньги от родителей каждого ученика.
Обвиняемая предусмотренные на рождественское мероприятие и услуги фотографа 220 евро присвоила. После снятия средств в банкомате она распорядилась ими по своему усмотрению.
Суд утвердил соглашение прокурора и обвиняемой о признании вины и наказании и приговорил женщину к 100 часам принудительных работ.