Чт, 26.12.2019
Моя же основная цель, которую я поставила для себя, для Вани - максимально сделать все, чтобы он мог жить максимально самостоятельно. Наталья, мама Вани, у которого детский церебральный паралич

В Риге женщину наказали за присвоение денег на рождественское мероприятие в детсаду

Адвентский венок и рождественская елка

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Пардаугавский суд Риги приговорил к принудительным работам женщину, присвоившую предусмотренные на рождественское мероприятие в детсаду и услуги фотографа деньги, свидетельствует публично доступное решение суда.

Как сообщает агентство LETA, женщина решением собрания родителей воспитанников дошкольного образовательного учреждения была выбрана в качестве лица, ответственного за сбор денег с родителей детей на рождественское мероприятие и услуги фотографа.

Ей доверили получить на свой банковский счет деньги от родителей каждого ученика.

Обвиняемая предусмотренные на рождественское мероприятие и услуги фотографа 220 евро присвоила. После снятия средств в банкомате она распорядилась ими по своему усмотрению.

Суд утвердил соглашение прокурора и обвиняемой о признании вины и наказании и приговорил женщину к 100 часам принудительных работ.

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