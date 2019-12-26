В Лиепае отец и сын совращали маленькую девочку. Суд наказал их условно

Курземский окружной суд, повторно рассматривая дело в апелляционной инстанции, решил приговорить одного из обвиняемых к лишению свободы на один год и восемь месяцев с проверочным сроком на три года, а второго - к одному году и шести месяцам лишения свободы с проверочным сроком на три года,

однако обоим наказание назначено условно.

Пока решение суда доступно только в сокращенном виде.

В Курземский окружной суд дело попало после того, как в ноябре этого года Верховный суд решил отменить решение окружного суда от 12 июля этого года о вынесенном обвиняемым наказании.

Отмененная часть была передана на новое рассмотрение в апелляционной инстанции, а оставшаяся, та, в которой обвиняемые признанные виновными в совершении пресутпления, а также часть о выплате компенсации в размере 4440 евро пострадавшей и выплате компенсации морального ущерба в размере 550 евро, остались неизменными.

Частично отменив приговор, Верховный суд указал, что для ужесточения наказания нет правового основания.

Уголовный процесс, начатый в мае 2014 года, в различных судебных инстанциях рассматривается уже более четырех лет и приговор обвиняемым зачитывался неоднократно.

Изначально обоих приговорили к принудительным работам, потом последовало новое решение Курземского окружного суда, согласно которому мужчины были наказаны лишением свободы сроком на один год с пробационным надзором на два года.

В свою очередь Курземский окружной суд этим летом, удовлетворив поданный прокурором апелляционный протест и поданные представителем пострадавшей и поставщиком юридических услуг апелляционные жалобы, постановил приговорить одного обвиняемого к лишению свободы на два годы с пробационным надзором на два года, а второго наказать лишением свободы на один год и десять месяцев с пробационным надзором на два года.

Однако была подана лишь кассационная жалоба и дело попало в Верховный суд.

События, о которых говорится в уголовном деле, происходили в течение длительного периода времени - с 2009 года, когда пострадавшей было всего пять лет, до конца февраля 2014.

Родственник девочки, используя свой авторитет, различными непристойными способами удовлетворял свое половое влечение.

Мужчина оголял перед девочкой свой половой орган, просил ее трогать его и совершал другие действия сексуального характера в течение многих лет.