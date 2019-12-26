Последнее солнечное затмение 2019 года. Кольцо огня в небе. Фотографии

Жители Аравийского полуострова, Пакистана, Индии и Юго-Восточной Азии смогли увидеть последнее солнечное затмение уходящего года. Кольцеобразное затмение было видно и в некоторых городах азиатской части России.
Тысячи человек высыпали на улицы, чтобы увидеть природное явление, в том числе на Шри Ланке, в Индонезии, Индии и Саудовской Аравии.
Частичное затмение наблюдалось и в странах Центральной Азии, на Урале и в Сибири.
При кольцевом затмении Луна закрывает собой центр солнечного диска, оставляя лишь своеобразное кольцо вокруг своей тени.
Солнечные затмения обычно происходят два раза в году.
Предыдущее солнечное затмение произошло 2 июля, и было видно лишь в странах Южной Америки.
Следующее затмение произойдет 14 декабря 2020 года, и будет видно на юге Чили и Аргентины, а также на юго-западе Африки и в Антарктике.
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