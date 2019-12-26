Чт, 26.12.2019
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Последнее солнечное затмение 2019 года. Кольцо огня в небе. Фотографии

ФОТО: AFP/SCANPIX

Жители Аравийского полуострова, Пакистана, Индии и Юго-Восточной Азии смогли увидеть последнее солнечное затмение уходящего года. Кольцеобразное затмение было видно и в некоторых городах азиатской части России.

Тысячи человек высыпали на улицы, чтобы увидеть природное явление, в том числе на Шри Ланке, в Индонезии, Индии и Саудовской Аравии.

Частичное затмение наблюдалось и в странах Центральной Азии, на Урале и в Сибири.

При кольцевом затмении Луна закрывает собой центр солнечного диска, оставляя лишь своеобразное кольцо вокруг своей тени.

Вот как выглядело затмение в Мьянме

AFP/Getty Images

 

Лучше смотреть на солнечное затмение сквозь специальные очки

AFP

 

Те, у кого не было специальных очков, смотрели на солнце через рентгеновский снимок

AFP

 

Солнечные затмения обычно происходят два раза в году.

Предыдущее солнечное затмение произошло 2 июля, и было видно лишь в странах Южной Америки.

Следующее затмение произойдет 14 декабря 2020 года, и будет видно на юге Чили и Аргентины, а также на юго-западе Африки и в Антарктике.

"Огненное кольцо" на Филиппинах

AFP

 

Затмение в Китае

Getty Images

 

Во время затмения многие индуисты в Индии молились

Getty Images

 

"Огненное кольцо" на Филиппинах...

AFP

 

и в Малайзии

AFP

 

На солнце смотрели и в пакистанском Пешаваре

EPA

 

Так это выглядело в Кувейте

Getty Images

 

Тибетские монахи в Индии тоже смотрели в небеса

Getty Images

 

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