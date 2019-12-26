Последнее солнечное затмение 2019 года. Кольцо огня в небе. Фотографии

Тысячи человек высыпали на улицы, чтобы увидеть природное явление, в том числе на Шри Ланке, в Индонезии, Индии и Саудовской Аравии.

Частичное затмение наблюдалось и в странах Центральной Азии, на Урале и в Сибири.

При кольцевом затмении Луна закрывает собой центр солнечного диска, оставляя лишь своеобразное кольцо вокруг своей тени.

Вот как выглядело затмение в Мьянме AFP/Getty Images

Лучше смотреть на солнечное затмение сквозь специальные очки AFP

Те, у кого не было специальных очков, смотрели на солнце через рентгеновский снимок AFP

Солнечные затмения обычно происходят два раза в году.

Предыдущее солнечное затмение произошло 2 июля, и было видно лишь в странах Южной Америки.

Следующее затмение произойдет 14 декабря 2020 года, и будет видно на юге Чили и Аргентины, а также на юго-западе Африки и в Антарктике.

"Огненное кольцо" на Филиппинах AFP

Затмение в Китае Getty Images

Во время затмения многие индуисты в Индии молились Getty Images

"Огненное кольцо" на Филиппинах... AFP

и в Малайзии AFP

На солнце смотрели и в пакистанском Пешаваре EPA

Так это выглядело в Кувейте Getty Images

Тибетские монахи в Индии тоже смотрели в небеса Getty Images