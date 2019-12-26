Навальный опубликовал фото после "задержания" и объявил конкурс на лучший мем

В четверг, 26 декабря, в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) прошли обыски, в ходе которых судебные приставы вывели из него российского оппозиционера Алексея Навального. После этого политик опубликовал в Twitter фото, на котором он сидит в коридоре.
"Ретвитни, если эта фотография описывает твое новогоднее настроение", - подписал Навальный фотографию.
Ретвитни, если эта фотография описывает твоё новогоднее настроение. pic.twitter.com/1eFkMIfseb— Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2019
Далее политик опубликовал уже другую запись, в которой он призвал умеющих обращаться с Photoshop людей, отредактировать снимок. Автор лучшей "фотожабы" получит в подарок футболку из магазина мерча ФБК.
Стоит отметить, что пользователи не растерялись, и принялись делать мемы с фотографией оппозиционера и вот лучшие из них!
December 26, 2019
December 26, 2019
December 26, 2019
December 26, 2019
December 26, 2019
Скорее так pic.twitter.com/mjiorij3gI— Лохсось (@singingsalmon01) December 26, 2019
December 26, 2019
December 26, 2019