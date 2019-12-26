Навальный опубликовал фото после "задержания" и объявил конкурс на лучший мем

В четверг, 26 декабря, в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) прошли обыски, в ходе которых судебные приставы вывели из него российского оппозиционера Алексея Навального. После этого политик опубликовал в Twitter фото, на котором он сидит в коридоре.