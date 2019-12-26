В Фонд борьбы с коррупцией пришли с обысками. Навальный снова задержан?

Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщила, что никто задержан не был, кроме главы ФБК Алексея Навального. Однако позже выяснилось, что оппозиционера просто силой вывели из офиса, а не задерживали. Эту информацию подтвердил сам политик.

Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В фбк остались юристы, там проходит обыск — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 26, 2019

Ретвитни, если эта фотография описывает твоё новогоднее настроение. pic.twitter.com/1eFkMIfseb — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2019

Как указал сам Навальный, обыски проводятся в связи с отказом ФБК удалить фильм "Он вам не Димон" о премьер-министре России Дмитрие Медведеве. Обыск проводился в рамках уголовного дела, заведенного на директора ФБК Ивана Жданова.

Во время обысков спецназ выпилил дверь в офис ФБК, а камеры видеонаблюдения снаружи офиса заклеили.

Обыск также провели в студии YouTube-канала "Навальный Live". Как отмечает источник "Ведомостей", обыск мог быть связан с делом об отмывании денег, в которое вовлечен ФБК.