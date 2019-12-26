Чт, 26.12.2019
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В Фонд борьбы с коррупцией пришли с обысками. Навальный снова задержан?

Алексей Навальный

ФОТО: Reuters / Scanpix

В московский офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) с обыском явились сотрудники спецназа Федеральной службы судебных приставов. Об этом в Twitter сообщили работники ФБК, пишет "Дождь".

Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщила, что никто задержан не был, кроме главы ФБК Алексея Навального. Однако позже выяснилось, что оппозиционера просто силой вывели из офиса, а не задерживали. Эту информацию подтвердил сам политик. 

Как указал сам Навальный, обыски проводятся в связи с отказом ФБК удалить фильм "Он вам не Димон" о премьер-министре России Дмитрие Медведеве. Обыск проводился в рамках уголовного дела, заведенного на директора ФБК Ивана Жданова.

Во время обысков спецназ выпилил дверь в офис ФБК, а камеры видеонаблюдения снаружи офиса заклеили.

Обыск также провели в студии YouTube-канала "Навальный Live". Как отмечает источник "Ведомостей", обыск мог быть связан с делом об отмывании денег, в которое вовлечен ФБК.

Также, как указал сотрудник фонда Леонид Волков, у фонда впервые за три месяца заблокировали платежную карту, на которую перечисляются пожертвования. 

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