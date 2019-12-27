На следующей неделе закроют часть Origo, в том числе и Rimi

Однако уже в конце февраля — начале марта 2020 года распахнет двери расширенная часть Origo, в том числе в два раза больший по площади и более удобный новый магазин Rimi. Магазины и поставщики услуг в здании Origo В, а также в остальной части Центрального вокзала в начале 2020 года продолжат работать без изменений.

Последним днем работы магазинов в здании т/ц Origo А перед временным закрытием будет 31 декабря, магазины будут работать до 20:00. Последний день работы Rimi – 1 января 2020 года, магазин будет открыт до 24:00.

Время работы т/ц Origo в праздничные дни:

2-й и 3-й этаж, а также туннель B 31 декабря будут работать с 10:00 до 20:00. 1 января 2020 года - выходной.

Магазин Rimi 31 декабря будет открыт с 07:00-22:00, а 1 января 2020 года – с 09:00 до 24:00.

Уже сообщалось, что для расширения т/ц Origo Linstow Center Management начал строительство нового здания на прилегающем земельном участке в Риге, на ул. Сатеклес, 2b.

LCM строит новое здание по стандартам BREEAM, чтобы оно было устойчивым, энергоэффективным, дружественным для окружающей среды и работников. На первых трех этажах здания разместится торговый центр, а на 4-6-м этажах на площади 11500 м2 – современный деловой центр Origo One, в котором будут располагаться функциональные и трансформируемые офисы класса A, дополняющие предложение магазинов и услуг Origo.

Открытие бизнес-центра планируется в феврале 2020 года.