"Русская богиня": Ирина Шейк сразила пользователей Сети снимком топлес

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк опубликовала на своей Instagram-странице пикантный снимок. Стоит отметить, что подписчики пришли в восторг от столь откровенной фотографии.
Казалось бы, что еще совсем недавно СМИ обсуждали расставание звездной пары Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера. Поговаривали, что причиной расставания стал роман артиста с певицей и коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой.
Ирина сделала фотографию топлес на берегу моря.
Снимок собрал за 18 часов свыше 720 тысяч лайков и 4 тысяч комментариев.
"Русская богиня", "Шикарно", "Убей меня", "Идеально", "Храни, Господь, русских", "Шикарная принцесса", - писали фолловеры.
Напомним, в июля 2019 года на Instagram-странице Леди Гаги началась настоящая волна троллинга. Вначале пользователи сети Instagram под последним постом певицы называли ее "разлучницей" и обвиняли в том, что она разрушила семью Ирины и Брэдли, но вскоре это переросло в настоящий поток шуток, мемов и приколов.