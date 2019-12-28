Сб, 28.12.2019
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"Русская богиня": Ирина Шейк сразила пользователей Сети снимком топлес

Ирина Шейк

ФОТО: https://www.instagram.com/irinashayk/

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк опубликовала на своей Instagram-странице пикантный снимок. Стоит отметить, что подписчики пришли в восторг от столь откровенной фотографии. 

Казалось бы, что еще совсем недавно СМИ обсуждали расставание звездной пары Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера. Поговаривали, что причиной расставания стал роман артиста с певицей и коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой. 

Ирина сделала фотографию топлес на берегу моря. 

Снимок собрал за 18 часов свыше 720 тысяч лайков и 4 тысяч комментариев. 

"Русская богиня", "Шикарно", "Убей меня", "Идеально", "Храни, Господь, русских", "Шикарная принцесса", - писали фолловеры. 

Напомним, в июля 2019 года на Instagram-странице Леди Гаги началась настоящая волна троллинга. Вначале пользователи сети Instagram под последним постом певицы называли ее "разлучницей" и обвиняли в том, что она разрушила семью Ирины и Брэдли, но вскоре это переросло в настоящий поток шуток, мемов и приколов. 

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