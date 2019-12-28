"Русская богиня": Ирина Шейк сразила пользователей Сети снимком топлес

Казалось бы, что еще совсем недавно СМИ обсуждали расставание звездной пары Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера. Поговаривали, что причиной расставания стал роман артиста с певицей и коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой.

Ирина сделала фотографию топлес на берегу моря.

Снимок собрал за 18 часов свыше 720 тысяч лайков и 4 тысяч комментариев.

"Русская богиня", "Шикарно", "Убей меня", "Идеально", "Храни, Господь, русских", "Шикарная принцесса", - писали фолловеры.