Пт, 27.12.2019
Моя же основная цель, которую я поставила для себя, для Вани - максимально сделать все, чтобы он мог жить максимально самостоятельно. Наталья, мама Вани, у которого детский церебральный паралич

ИГИЛ сообщило об обезглавливании десяти христиан в Нигерии

ФОТО: AP/Scanpix

"Исламское государство" сообщило об убийстве 11 христиан на Рождество. Один человек был застрелен, остальных обезглавили, сообщает BBC.

Как сказано в сообщении ИГИЛ, убийство этих людей - месть за убийство лидера "Исламского государства" Абу-Бакра аль-Багдади в Сирии в октябре этого года.

Группировка "медийное агентство" Amaq распространило 56-секундное видео, на котором видно убийство 11 человек.

В видео указано, что все казненные люди - мужчины, которыче были пойманы в течение последних недель в штате Борно на северо-востоке Нигерии.

Видео было опубликовано 26 декабря.

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