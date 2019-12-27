ИГИЛ сообщило об обезглавливании десяти христиан в Нигерии

"Исламское государство" сообщило об убийстве 11 христиан на Рождество. Один человек был застрелен, остальных обезглавили, сообщает BBC.
Как сказано в сообщении ИГИЛ, убийство этих людей - месть за убийство лидера "Исламского государства" Абу-Бакра аль-Багдади в Сирии в октябре этого года.
Группировка "медийное агентство" Amaq распространило 56-секундное видео, на котором видно убийство 11 человек.
В видео указано, что все казненные люди - мужчины, которыче были пойманы в течение последних недель в штате Борно на северо-востоке Нигерии.
Видео было опубликовано 26 декабря.