Самая богатая женщина России в розыске. Что известно о деле Батуриной

Дело о клевете

О том, что 27 декабря судья объявил Батурину в розыск, сначала сообщили СМИ, а затем подтвердили в самом суде. "Сегодня было вынесено постановление о назначении меры пресечения в виде обязательства о явке и объявлении в розыск Батуриной Елены Николаевны - по уголовному делу, которое рассматривается в настоящий момент у мирового судьи судебного участка №6 города Элиста Калмыкии", - сказал ТАСС представитель судебного участка.

Что это за дело? Оно возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве Виктора Батурина, брата вдовы Лужкова. Манжеев требует привлечь Батурину к уголовной ответственности за клевету, иск он подал в сентябре, а поводом стало ее заявление о том, что против него якобы расследуется уголовное дело, пишет Forbes.

Конфликт же между самими Батуриными продолжается больше десяти лет - с 2006 года, когда супруга мэра Москвы "выгнала своего брата" из компании "Интеко", напоминают "Ведомости". За последние 10 лет Батурин участвовал более чем в 10 судебных тяжбах, связанных с компанией, у истоков которой он стоял, подсчитало издание.

Батурин требовал законного оформления своего увольнения и компенсации, но вместо этого в 2013 году сам был приговорен к семи годам колонии по делу о мошенничестве с векселями Интеко". В 2016 году он вышел на свободу, после чего началась процедура его личного банкротства. Ей как раз занимается Манжеев, подавший иск к Батуриной о клевете, из-за которого она теперь в розыске.

Почему Калмыкия? Там у Батурина был не только бизнес - в 1998-1999 годы он возглавлял правительство республики.

При чем тут Фридман?

Как на это отреагировала сама Батурина? Судя по заявлению ее представителя Геннадия Теребкова, она возмущена. Теребков назвал постановление судьи из Элисты "очередным этапом рейдерской атаки" и связал происходящее со структурами А1 Михаила Фридмана.

Представитель Батуриной утверждает, что эти структуры якобы используют "ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования" в своих целях. Заявление цитирует Forbes и "Ведомости".

Что на это ответили в А1? "А1 никакого отношения ни к какому постановлению о розыске госпожи Батуриной не имеет и в этом деле не участвует", - сказал Forbes управляющий партнер компании Андрей Елинсон.

А что говорит Батурин? "Манжеев подал в суд на Елену Батурину как физическое лицо. Он имеет право делать все, что хочет, я к этому отношения не имею", - заявил он "Газете.Ru".