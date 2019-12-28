Работа вместо тюрьмы: в последние годы нарушителей Уголовного закона не сажают за решетку

В 2016 году за нарушения статей Уголовного закона в Латвии было осуждено 8926 человек, в том числе 4326 или 48,47% были приговорены к принудительным работам. В 2017 году принудительные работы были применены в 47,33% случаев, в 2018 году - в 47,98% случаев, в этом году - в 46,9% случаев.