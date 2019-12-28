Сб, 28.12.2019
В последние полгода моего пребывания процедура приемки ужесточилась. Когда привозили новый этап и его пропускали сквозь строй дубинок, очень громко включалась музыка на КП, чтобы не были слышны крики. Сергей Кривов, один из осужденных по "болотному делу"
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Скорее всего, часть таксистов перевозят пассажиров нелегально

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В регистр водителей такси включено намного больше шоферов, чем выдано лицензионных карточек на транспортные средства, и это заставляет думать, что часть перевозок выполняется нелегально, заявил агентству LETA председатель правления Автотранспортной дирекции (АТД) Кристиан Годиньш.

Он рассказал, что с прошлого года, когда АТД начала регистрацию водителей легковых автомобилей, в том числе такси,

в регистре водителей такси зарегистрировалось более 6400 шоферов.

При этом количество лицензионных карточек, которые выдаются на каждый легковой автомобиль для коммерческих пассажирских перевозок, примерно в 40 раз меньше, добавил Годиньш.

Чтобы уменьшить теневую экономику в таксомоторных перевозках, АТД с будущего года будет регистрировать компании, оказывающие услуги сайтов и мобильных приложений. 

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