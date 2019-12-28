Скорее всего, часть таксистов перевозят пассажиров нелегально

Он рассказал, что с прошлого года, когда АТД начала регистрацию водителей легковых автомобилей, в том числе такси,

в регистре водителей такси зарегистрировалось более 6400 шоферов.

При этом количество лицензионных карточек, которые выдаются на каждый легковой автомобиль для коммерческих пассажирских перевозок, примерно в 40 раз меньше, добавил Годиньш.