Новогодние приметы: как не спугнуть удачу в год Крысы

Часто можно услышать фразу: "Как встретишь Новый год, так его и проведешь". Напоминаем, что уходящий год – это время избавления от старых вещей и приобретения новых, такой нехитрый совет поможет оставить в прошлом все неурядицы и беды и шагнуть в светлое будущее. Русский TVNET рассказывает, как это правильно сделать.
Приобретите новые вещи и сделайте уборку
Чтобы встретить Новый год приходом удачи, счастья и положительных впечатлений, нужно купить домой новые вещи. Это могут быть украшения, предметы интерьера, столовые приборы, постельное белье и много другое.
Накануне Нового года полезно провести тщательную уборку в доме.
Избавляйтесь смело и от поврежденной посуды! Она имеет свойство скапливать негативную энергию. Но не выносите мусор в последний день года, когда на улице уже стемнеет. Вы можете спугнуть удачу.
Если вы тайно пожертвуете еду, деньги, одежду нищим, то вас ждут приятные события в Новом году!
Простите обиды и не держите зла
Создание в доме благоприятной атмосферы при помощи своего радостного настроения. Вы точно упустите удачу, если будете держать зло на домочадцев или даже ссориться с ними.
Определенные продукты на праздничном столе
На новогодний стол необходимо купить как можно больше сыра, фруктов и изделий из зерна, потому что крысы любят их.
Верните долги
Долги в уходящем году, их нужно обязательно раздать. Это поможет избежать лишних растрат.
Веселье и радость - залог успеха!
В первый день нового года попробуйте создать для себя веселое и радостное настроение, чтобы следующие дни года были наполнены позитивом.
Чтобы не начать скапливать негативную энергию, мойте посуду сразу же после завершения праздничного ужина, не оставляйте ее немытой.
Вам повезет в новом году, если при распитии напитков из бутылок одна закончится на вас! Это будет говорить о предстоящих переменах. Счастливчиком можно будет назвать и того, к кому в бокал упадет целая или часть пробки от вина или шампанского.
Незадолго до прихода Нового года откройте окно, чтобы старый год ушел, а затем, после полуночи, откройте дверь для прихода Нового.
Не оставайтесь одни, чтобы не провести весь год в одиночестве. Не ссорьтесь ни с кем, не несите обиды в Новый год.
Новый год встречайте в новом!
Самая любимая примета всех модниц гласит – Новый год необходимо встречать в новой одежде. Так что постарайтесь приобрести новый комплект нижнего белья, аксессуары, платье или блузку с юбкой. Не забудьте о прическе, макияже. Ваш внешний вид должен быть безупречным!
Подумайте про отдых
С древних времен считается, что в преддверии Нового года нельзя трудиться.
Не стоит работать и 1 января. В противном случае целый год пройдет в интенсивной работе буквально без развлечений.
Не встречайте Новый год без денег, это плохой знак. Желательно даже положить в карманы одежды, сумочку или кошелек крупную купюру, чтобы она привлекла удачу на будущий год.
Счастливого Нового года!