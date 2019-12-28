Новогодние приметы: как не спугнуть удачу в год Крысы

Приобретите новые вещи и сделайте уборку

Чтобы встретить Новый год приходом удачи, счастья и положительных впечатлений, нужно купить домой новые вещи. Это могут быть украшения, предметы интерьера, столовые приборы, постельное белье и много другое.

Накануне Нового года полезно провести тщательную уборку в доме.

Избавляйтесь смело и от поврежденной посуды! Она имеет свойство скапливать негативную энергию. Но не выносите мусор в последний день года, когда на улице уже стемнеет. Вы можете спугнуть удачу.

Если вы тайно пожертвуете еду, деньги, одежду нищим, то вас ждут приятные события в Новом году!

Простите обиды и не держите зла

Создание в доме благоприятной атмосферы при помощи своего радостного настроения. Вы точно упустите удачу, если будете держать зло на домочадцев или даже ссориться с ними.

Определенные продукты на праздничном столе

На новогодний стол необходимо купить как можно больше сыра, фруктов и изделий из зерна, потому что крысы любят их.

Верните долги

Долги в уходящем году, их нужно обязательно раздать. Это поможет избежать лишних растрат.

Веселье и радость - залог успеха!

В первый день нового года попробуйте создать для себя веселое и радостное настроение, чтобы следующие дни года были наполнены позитивом.

Чтобы не начать скапливать негативную энергию, мойте посуду сразу же после завершения праздничного ужина, не оставляйте ее немытой.

Вам повезет в новом году, если при распитии напитков из бутылок одна закончится на вас! Это будет говорить о предстоящих переменах. Счастливчиком можно будет назвать и того, к кому в бокал упадет целая или часть пробки от вина или шампанского.

Незадолго до прихода Нового года откройте окно, чтобы старый год ушел, а затем, после полуночи, откройте дверь для прихода Нового.

Не оставайтесь одни, чтобы не провести весь год в одиночестве. Не ссорьтесь ни с кем, не несите обиды в Новый год.

Новый год встречайте в новом!

Самая любимая примета всех модниц гласит – Новый год необходимо встречать в новой одежде. Так что постарайтесь приобрести новый комплект нижнего белья, аксессуары, платье или блузку с юбкой. Не забудьте о прическе, макияже. Ваш внешний вид должен быть безупречным!

Подумайте про отдых

С древних времен считается, что в преддверии Нового года нельзя трудиться.

Не стоит работать и 1 января. В противном случае целый год пройдет в интенсивной работе буквально без развлечений.

Не встречайте Новый год без денег, это плохой знак. Желательно даже положить в карманы одежды, сумочку или кошелек крупную купюру, чтобы она привлекла удачу на будущий год.