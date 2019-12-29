Вс, 29.12.2019
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Нападение с мачете в штате Нью-Йорк: пострадали евреи-хасиды

ФОТО: Allyse Pulliam/AP

В городе Монси, штат Нью-Йорк, США, минимум пять человек получили ножевые ранения в доме рядом с синагогой, сообщает ВВС. В этом городе компактно проживают хасиды.

Согласно информации Совета по связям с общественностью ортодоксальных иудеев (OJPAC), дом, в котором было совершено нападение, принадлежит раввину.

В больницы с колотыми ранениями доставлены пять человек. Один из пострадавших был ранен минимум шесть раз. Все раненые - евреи-хасиды.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. С места происшествия он скрылся, но позднее был задержан. 

Сообщалось также, что инцидент произошел во время ханукальной вечеринки в доме.

По сообщению местных СМИ, вооруженный мачете человек, которого описали как высоко темнокожего мужчину, напал на праздновавших Хануку в субботу около 22:00 по местному времени.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что это нападение стало очередным в серии атак на членов еврейской общины в штате Нью-Йорк на этой неделе.

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