Нападение с мачете в штате Нью-Йорк: пострадали евреи-хасиды

Согласно информации Совета по связям с общественностью ортодоксальных иудеев (OJPAC), дом, в котором было совершено нападение, принадлежит раввину.

В больницы с колотыми ранениями доставлены пять человек. Один из пострадавших был ранен минимум шесть раз. Все раненые - евреи-хасиды.

5 were stabbed at a New York residence, police say. A witness says it was the home of a rabbi https://t.co/9LXBP0xGpm pic.twitter.com/SmU4B2Q1hK — CNN Breaking News (@cnnbrk) December 29, 2019

Мотивы нападавшего пока неизвестны. С места происшествия он скрылся, но позднее был задержан.

Сообщалось также, что инцидент произошел во время ханукальной вечеринки в доме.

По сообщению местных СМИ, вооруженный мачете человек, которого описали как высоко темнокожего мужчину, напал на праздновавших Хануку в субботу около 22:00 по местному времени.