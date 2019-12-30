Пн, 30.12.2019
Я закрыл глаза, помолился и приготовился умереть. Виттайя Тантаванич, спасатель, который пережил цунами
1

Стрельба на церковной службе в Техасе: два человека погибли

Скриншот видео камеры видеонаблюдения

ФОТО: AFP / Scanpix

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в храме города Уайт-Сетлмент, штат Техас. Он застрелил двух человек, сообщила местная полиция. 

Злоумышленник открыл огонь во время воскресной службы, на которой было примерно 250 человек. Служба транслировалась в интернете, сообщает The New York Times.

Ему удалось убить двух человек, в свою очередь его застрелил прихожанин, входящий в волонтерскую команду охраны храма.

Полиция не предоставляет информации о личности нападавшего. Мотивы стрелка также неизвестны.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ