Стрельба на церковной службе в Техасе: два человека погибли

Злоумышленник открыл огонь во время воскресной службы, на которой было примерно 250 человек. Служба транслировалась в интернете, сообщает The New York Times.

Ему удалось убить двух человек, в свою очередь его застрелил прихожанин, входящий в волонтерскую команду охраны храма.