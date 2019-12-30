Польский премьер обвинил Путина во лжи

Ложь со стороны России обычно начинается тогда, когда российские власти чувствуют международное давление, связанное с их деятельностью, считает польский премьер-министр, пишет Deutsche Welle.

Моравецкий сказал, что Польша первой почувствовала на себе агрессию нацистской Германии, и что Польша была первой страной, "которая боролась за защиту свободной Европы". При этом без соучастия руководителя СССР Иосифа Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые Сталин поставлял Гитлеру, национал-социалистам не удалось бы контролировать Европу, заявляет польский премьер-министр.

"Благодаря Сталину Гитлер мог безнаказанно завоевывать новые страны и отправлять евреев в гетто", - написал Моравецкий.

Высказывания польского премьера связаны с недавним высказыванием президента России, сказанным во время его пресс-конференции 19 декабря. Тогда Путин сказал, что Польша "сама поучаствовала в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны".

Чуть позднее глава России в резких выражениях отозвался о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском, который, согласно словам Путина, поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку, пишет Deutsche Welle.

"Сволочь, свинья антисемитская - по-другому сказать нельзя", - сказал Путин.