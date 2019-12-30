37 пожаров за прошедшие выходные. ЧП на Андрейсале в том числе

Кроме того, пожарные тушили загоревшиеся отходы, в четырех случаях горела оставленная без присмотра на плите еда, а в восьми случаях возгорание произошло в дымоходах.

В двух случаях горели бани, пожарные также тушили хозяйственное здание, сарай, гараж с двумя автомашинами и другие объекты.

За прошедшие выходные VUGD получила в общей сложности 72 вызова - 37 вызовов на тушение пожаров, 24 вызова на спасательные работы и 11 ложных вызовов.