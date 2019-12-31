Сколько бы сегодня стоило новогоднее меню из фильма "Ирония судьбы"

Крабовый салат

Ингредиенты: крабовые палочки - 1 упаковка (250 г), консервированный зеленый горошек - 1 банка (0,5 литра), соус майонез - 1 пачка (200 г).

Возьмите крабовые палочки и раскрошите на мелкие кусочки. Консервированный зеленый горошек (без жидкости) соедините с крабами. Посолите, заправьте соусом майонез, перемешайте ложкой и поставьте в холодное место на 30-40 минут.

Стоимость продуктов для такого салата на сегодняшний день от 5 до 15 евро.

Салат Оливье ФОТО: Shutterstock

Салат "Оливье"

Ингредиенты: зеленый горошек 0,5 банк., картофель 2-3 шт., колбаса 100 г, лук репчатый 1 луковиц., майонез, яйца куриные 5 шт.

1. Яйца сварить и порезать на мелкие кусочки, добавить зеленый горошек и мелко порезанный лук.

2. Вареный и порезанный картофель высыпать туда же, также сделать и колбасу.

3. Все заправить майонезом и посолить.

Стоимость продуктов для такого салата на сегодняшний день от 7 до 15 евро.

Ростбиф

Ингредиенты: мясо говяжье (вырезка) - 400 г , мука пшеничная - 40 г, жир - 80 г, соль, перец по вкусу.

Ингредиенты для маринада: лук репчатый (1-2 луковицы среднего размера), морковь (2-3 шт.), корень сельдерея - 80 г, корень петрушки - 80 г, масло растительное - 80 г, сахар - 2 ст. л., лавровый лист - 1 шт.

1. Вначале приготовьте маринад: нарежьте мелко овощи, добавьте сахар, растительное масло, перец и все тщательно перемешайте до тех пор, пока не начнет выделяться овощной сок.

2. В готовый маринад следует уложить кусочки мяса и оставить в прохладное место на сутки.

3. После мясо надо очистить от овощей, запанировать в муке и обжарить в сковороде на сильно разогретом свином жиру со всех сторон.

4. Оставьте сковороду с мясом в духовке на 15-20 минут (следите, чтобы мясо внутри было розовым).

5. Готовый ростбиф нарезать тонкими ломтиками вдоль волокон, уложить на подогретое блюдо и полить соком, образовавшимся при жарке.

Стоимость продуктов для этого блюда на сегодняшний день от 12 до 20 евро.

ФОТО: depositphotos.com

Заливная рыба

Ингредиенты: судак или треска 1 шт. (вес 2 кг), лук репчатый 2 шт., морковь 1-2 шт., корень петрушки, пучок зелени, лавровый лист, желатин (40 г на 1 литр бульона).

1. Очистить рыбу на филе с кожей без костей.

2. Нарежьте на куски и уложите в кастрюлю кожей вниз. Сверху выложить голову рыбы, хвост, очищенные луковицы, корень петрушки, пряности и залейте водой.

3.Варите, снимая пену, не допуская сильного кипения. Из бульона выберите кости и куски рыбы.

4. Рыбу уложите в форму для заливного.

5. В теплый бульон введите размоченный желатин, помешайте и доведите до кипения.

6. Рыбу смочите бульоном, украсьте тонко нарезанными лимонными дольками, зеленью, вареной морковкой.

7. Поставьте в холодильник, чтобы украшения приклеились, затем залейте оставшимся бульоном-желе и поставить в холодильник.

Стоимость продуктов для этого блюда на сегодняшний день от 10 до 15 евро.