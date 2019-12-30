Суд вынес приговор контрабандисту, перевозившему сигареты по Даугаве

Мужчина приговорен к 334 часам принудительных работ, а его помощник - к 164 часам.

Как говорится в приговоре суда, 16 сентября этого года после полуночи один из обвиняемых в водолазном костюме переплыл реку, пересекая тем самым границу Латвии и Беларуси, и на белорусской стороне в условленном месте взял коробки с сигаретами, которые вплавь переправил в Латвию.

Второй мужчина дожидался его на латвийской стороне, чтобы получить сигареты. Затем груз бы перенесен с берега реки на расстояние примерно 1,7 км, где контрабандистов задержали пограничники.