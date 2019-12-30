TV3: фейерверки во дворах - нарушение закона, у которого могут быть печальные последствия

Обхозяйствующие предприятия отмечают, что запуск петард во дворах домов является нарушением, однако жители часто об этом даже не задумываются и устраивают фейерверки и на Новый год, а также до и после праздников.

Такого рода правовые нормы нарушаются неоднократно. Жители игнорируют запрет на использование пиротехники во дворах многоквартирных домов и взрывают петарды, например, вблизи автомобилей, угрожая здоровью и жизни окружающих людей.

"Во внутренних дворах страдают и автомобили, поскольку у петард меняется направление. Попадают в лоджии, которые люди используют в качестве складов. Стреляют с террас. Были случаи, когда петарды залетали в подземные автостоянки", - указал руководитель предприятия Civinity Ардис Павилсонс.

Бывший политик Вейко Сполитис также как-то стал жертвой такой самодеятельности. Его собственность испортила заблудившаяся петарда.

"В стеклопакете дыра, самим чинить, дорогое дело. Слишком поздно заметили, придется самим платить", - указал Сполитис.

Кроме того, во время фейерверков страдают и домашние животные, в частности собаки.

"Два года назад ночью во время интенсивного салюта резко притормозили, когда на дорогу выбежала собака, которая не понимала ничего. Полностью ошеломленный и испуганный, в руки не давался, но было видно, что сбежал из какого-то дома. Наслышана о многих случаях, в которых пострадали собаки. И моя тоже. Я полностью против запуска петард", - пишет Илзе в соцсети Facebook.

Многие самоуправления в Эстонии уже отказались от новогоднего салюта, а также в Сигулде, скорее всего, в этом году состоится последний праздничный фейерверк, поскольку дума считает традицию устаревшей и ее можно заменить световым шоу, которое однаго будет дороже привычного салюта.