TV3: фейерверки во дворах - нарушение закона, у которого могут быть печальные последствия

Предприятия, занимающиеся обхозяйствованием недвижимости напоминают, что пускать фейерверки во дворах многоквартирных домов - это нарушение закона, которое может вызвать очень печальные последствия, сообщает TV3 Ziņas. Ежегодно запущенные петарды портят автомобили, выбивают стекла или даже создают угрозы пожара.
Обхозяйствующие предприятия отмечают, что запуск петард во дворах домов является нарушением, однако жители часто об этом даже не задумываются и устраивают фейерверки и на Новый год, а также до и после праздников.
Такого рода правовые нормы нарушаются неоднократно. Жители игнорируют запрет на использование пиротехники во дворах многоквартирных домов и взрывают петарды, например, вблизи автомобилей, угрожая здоровью и жизни окружающих людей.
"Во внутренних дворах страдают и автомобили, поскольку у петард меняется направление. Попадают в лоджии, которые люди используют в качестве складов. Стреляют с террас. Были случаи, когда петарды залетали в подземные автостоянки", - указал руководитель предприятия Civinity Ардис Павилсонс.
Бывший политик Вейко Сполитис также как-то стал жертвой такой самодеятельности. Его собственность испортила заблудившаяся петарда.
"В стеклопакете дыра, самим чинить, дорогое дело. Слишком поздно заметили, придется самим платить", - указал Сполитис.
Кроме того, во время фейерверков страдают и домашние животные, в частности собаки.
"Два года назад ночью во время интенсивного салюта резко притормозили, когда на дорогу выбежала собака, которая не понимала ничего. Полностью ошеломленный и испуганный, в руки не давался, но было видно, что сбежал из какого-то дома. Наслышана о многих случаях, в которых пострадали собаки. И моя тоже. Я полностью против запуска петард", - пишет Илзе в соцсети Facebook.
Многие самоуправления в Эстонии уже отказались от новогоднего салюта, а также в Сигулде, скорее всего, в этом году состоится последний праздничный фейерверк, поскольку дума считает традицию устаревшей и ее можно заменить световым шоу, которое однаго будет дороже привычного салюта.
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