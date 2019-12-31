В Магнитогорске вспоминают жертв взрыва 31 декабря 2018 года

Спустя год чиновники всё ещё настаивают на том, что все вопросы с родственниками скончавшихся - решены. Но многие из них всё ещё пытаются добиться компенсаций в суде, а Следственный комитет России не даёт никакой информации о ходе расследования, а также не даёт комментариев по поводу версии о теракте, пишет NEWSru со ссылкой на "Новую газету".

Согласно заявлению следствия - причина случившегося - взрыв бытового газа. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что квартиры в этом доме не проверялись с мая 2018 года. Но на следующий день, 1 января, на все том же проспекте Карла Маркса прозвучал ещё один взрыв - в маршрутной "Газели". Некоторые СМИ сообщали, что взрыв в доме мог являться терактом, а в маршрутке могли быть террористы.

Версия о теракте казалась более правдоподобной на фоне начавшихся обысков: сразу после взрыва в маршрутке силовики оцепили целый квартал. В одном из домов разыскивали выходца из Узбекистана Алишера Каимова.В то же время оперативные мероприятия прошли в ещё одном доме, где жила семья Махмуда Джумаева. Оба человека являлись водителями городских маршруток и предположительно погибли 1 января в "Газели". Предполагается, что в маршрутке мог находиться и еще один человек - Альмир Абитов. К его семье также приезжали силовики. Однако имена погибших в маршрутке до сих пор официально не названы.

После трагедии в Магнитогорске было поручено расселить пострадавший дом, людям были обещаны компенсации. В администрации города говорят, что помощь людям "оказана в полном объеме", но те из пострадавших, кто жил в доме, но не был там прописан, не получат компенсацию за утерянное имущество, единовременную выплату и финансовую помощь из федерального бюджета иначе как через суд.

Как пишет издание, родным погибших тоже не полагается никаких компенсаций за утерянное имущество, а также их не признают наследниками. На сегодняшний день добиваться компенсаций через суд вынуждены 11 человек пострадавших от взрыва.

Осенью этого года было предложено переселить в дом на проспекте Карла Маркса несколько семей из аварийного жилья. Часть людей переехать согласилась, а другая отказалась, утверждая, что в подъездах рядом с эпицентром взрыва небезопасно жить, а также, что квартиры в других подъездах им не показали. Помимо этого многие из квартир требуют дополнительного ремонта.