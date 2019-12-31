Вт, 31.12.2019
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Экс-глава Nissan сбежал в Ливан за несколько месяцев до суда в Японии

ФОТО: SCANPIX

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который стал фигурантом уголовного дела в Японии, уехал в Ливан. Об этом Гон сообщил Reuters, пишет "Медуза". 

"Я не сбежал от правосудия — я избежал несправедливости и политического преследования", — заявил экс-глава Nissan.

Каким образом он смог покинуть приделы Японии до конца неизвестно. Собеседник японского телеканала NHK рассказал, что Гон мог прибыть в Бейрут под чужим именем на частном лайнере.

У Карлоса Гона есть гражданства Франции, Бразилии и Ливана. 

Напомним, Карлос Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года. Он обвиняется в сокрытии 80 миллионов долларов доходов, а также возмещении за счет Nissan 16 миллионов долларов личных убытков от частных инвестиций. Nissan уволил его с должности главы совета директоров.

В марте 2019-го Гон был освобождён под залог, но его передвижение было ограничено: его паспорта забрали. Гон не согласен с обвинениями. 

Как пишет издание, суд Гоном должен был начаться спустя несколько месяцев.

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