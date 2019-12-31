Экс-глава Nissan сбежал в Ливан за несколько месяцев до суда в Японии

"Я не сбежал от правосудия — я избежал несправедливости и политического преследования", — заявил экс-глава Nissan.

Каким образом он смог покинуть приделы Японии до конца неизвестно. Собеседник японского телеканала NHK рассказал, что Гон мог прибыть в Бейрут под чужим именем на частном лайнере.

У Карлоса Гона есть гражданства Франции, Бразилии и Ливана.

Напомним, Карлос Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года. Он обвиняется в сокрытии 80 миллионов долларов доходов, а также возмещении за счет Nissan 16 миллионов долларов личных убытков от частных инвестиций. Nissan уволил его с должности главы совета директоров.

В марте 2019-го Гон был освобождён под залог, но его передвижение было ограничено: его паспорта забрали. Гон не согласен с обвинениями.