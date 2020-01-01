Ср, 1.01.2020
В последние полгода моего пребывания процедура приемки ужесточилась. Когда привозили новый этап и его пропускали сквозь строй дубинок, очень громко включалась музыка на КП, чтобы не были слышны крики. Сергей Кривов, один из осужденных по "болотному делу"

Впредь зарплату ассистентов людей-инвалидов будет определять правительство

Инвалидное кресло. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

С этого года вступают в силу поправки к закону об инвалидности, которые в числе прочего предусматривают отмену привязки жалования ассистентов для людей с инвалидностью к минимальной зарплате.

Впредь необходимую сумму выделяемых на зарплаты ассистентам средств будет определять правительство.

Кроме того, из закона будет исключена норма, согласно которой, лицо с инвалидностью может получать услуги ассистента на время до 40 часов в неделю.

Максимальный объем предоставляемых услуг помощника, согласно поправкам, также будет определяться правительством.

Авторы законопроекта указывают на то, что число получателей услуг ассистентов увеличивается с каждым годом, поэтому увеличивается и сумма расходов государственного бюджета. Целью поправок является предоставлять услуги ассистентов на уровне муниципалитетов, университетов и колледжей в рамках имеющихся средств, не привязывая их к минимальной заработной плате, говорится в аннотации к законопроекту.

Ранее депутаты от оппозиции жестко критиковали данные поправки, указывая на их необдуманность и несправедливость по отношению к людям с инвалидностью.

Несмотря на то, что принятый Сеймом 13 ноября 2019 года законопроект подразумевает вступление поправок в силу с 1 января 2020 года, в полном объеме они вступят в силу только 1 января 2021 года. Представители Министерства благосостояния пояснили, что переходный период необходим для того, чтобы разработать новую модель предоставления услуг ассистентов и новые правила Кабинета министров.

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