Впредь зарплату ассистентов людей-инвалидов будет определять правительство

Впредь необходимую сумму выделяемых на зарплаты ассистентам средств будет определять правительство.

Кроме того, из закона будет исключена норма, согласно которой, лицо с инвалидностью может получать услуги ассистента на время до 40 часов в неделю.

Максимальный объем предоставляемых услуг помощника, согласно поправкам, также будет определяться правительством.

Авторы законопроекта указывают на то, что число получателей услуг ассистентов увеличивается с каждым годом, поэтому увеличивается и сумма расходов государственного бюджета. Целью поправок является предоставлять услуги ассистентов на уровне муниципалитетов, университетов и колледжей в рамках имеющихся средств, не привязывая их к минимальной заработной плате, говорится в аннотации к законопроекту.

Ранее депутаты от оппозиции жестко критиковали данные поправки, указывая на их необдуманность и несправедливость по отношению к людям с инвалидностью.