Финансирование партий увеличится в шесть раз

Сегодня вступают в силу поправки к закону о финансировании политических организаций (партий), которые предусматривают существенное увеличение государственного финансирования политических партий.
Поправки предусматривают выделять финансирование из госбюджета политическим партиям, за которые на прошлых выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей, в размере 4,5 евро за каждый голос, полученный на выборах в Сейм, а также 0,5 евро за каждый голос, полученный на муниципальных выборах, и 0,5 евро за каждый голос на выборах в Европейский парламент.
Ранее политическим партиям, за которые на прошлых выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей, выделялось государственное финансирование в размере 0,71 евро за за каждый голос, полученный на выборах в Сейм.
Следовательно, теперь партии будут получать в 6,3 раза больше денег за каждый голос, отданный в их поддержку на выборах в Сейм.
Кроме того, политическая партия, получившая более 5% голосов на предыдущих выборах в Сейм, будет дополнительно получать 100 000 евро из государственного бюджета ежегодно до следующих выборов в Сейм. В законе также предусмотрено, что общий объем предоставляемого одной политической организации (партии) финансирования из госбюджета не должен превышать 800 000 евро в год.
До конца 2022 года "потолок" общего объема финансирования, которое можно будет предоставить одной политической партии, составит 1950 минимальных зарплат. Таким образом, с ростом минимальной зарплаты будет расти и госфинансирвоание для партий.
Госфинансирование будет выплачиваться партиям в течение четырех лет со следующего календарного года после выборов в Сейм. Деньги партии будут получать дважды в год.
Данные поправки призваны уменьшить финансовую зависимость партий от частных пожертвований и влияния спонсоров.
В аннотации к законопроекту поясняется, что по сравнению с другими государствами-членами Европейского союза финансирование партий из государственного бюджета в Латвии не достигает объема финансирования политических партий в других странах. Более того, согласно исследованию, проведенному Амстердамским университетом в 2015 году, оно в девять раз меньше, чем в Литве и Эстонии.
Соответственно, для латвийских политических партий в настоящее время проблематично выполнение функций, ожидаемых от них в демократическом обществе, поскольку политические партии зависят от частных пожертвований, а отсутствие финансирования не позволяет им развивать свою работу с членами и территориальными подразделениями партии.
Данный законопроект вызвал волну протеста в латвийском обществе. На рассмотрение в Сейм была подана подписанная более чем 11 тысячами жителей инициатива, предусматривающая отложить планируемое увеличение госфинансирования партий, однако вышеупомянутый законопроект был утвержден.