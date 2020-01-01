С сегодняшнего дня вырастут зарплаты медиков

В этом году на повышение зарплат работников здравоохранения дополнительно будут выделены 60 млн евро.

Прибавку к зарплате в размере 20% получат 859 резидентов.

Минимальная зарплата резидентов, работающих в региональных многопрофильных больницах или ведущих практику семейного врача за пределами Риги, вырастет с 1235 до 1482 евро до уплаты налогов.

В то же время минимальная зарплата резидентов в остальных медицинских учреждениях вырастет с 950 до 1140 евро. Причина этой разницы кроется в том, что заработная плата резидентов, работающих в региональных многопрофильных больницах или ведущих практику семейного врача за пределами Риги, составляет на 30% больше, чем у их коллег из столицы.

Часть резидентов - 483 человека - может рассчитывать на еще большую прибавку к зарплате, потому что в дополнение к упомянутому росту зарплаты на 20%, принимая во внимание рост профессиональной ответственности, на третьем году резидентуры по основной специальности и первом году по дополнительной специальности к их зарплате будет применен коэффициент 1.1.

Таким образом, минимальная зарплата части резидентов, работающих в региональных многопрофильных больницах или ведущих практику семейного врача за пределами Риги, составит 1630,2 евро до уплаты налогов, а остальных резидентов - 1254 евро.

Планируется, что минимальное жалование остальных медицинских работников вырастет на 10%.

Предполагается, что средняя зарплата врачей и функциональных специалистов амбулаторного сектора в этом году составит 1485 евро вместо нынешних 1350 евро, а зарплата персонала по уходу за пациентами увеличится в среднем с 810 до 891 евро.

Зарплаты врачей стационарного сектора также увеличатся в среднем на 10%. Здесь средняя зарплата врачей и функциональных специалистов в следующем году составит 2042 евро вместо нынешних 1856 евро.