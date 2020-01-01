Пограничник за госденьги заправлял личный автомобиль

За присвоение и подделку документа суд приговорил его к лишению свободы на десять месяцев, отняв права занимать должность в Госпогранохране на один год. Наказание назначено условно с проверочным сроком на 10 месяцев.

Как указывает сторона обвинения, в 2018 году инспектор погранохраны, руководствуясь корыстными мотивами, из служебных помещений взял карточку для заправки топливом, привязанную к автомобилю Госпогранохраны. После этого пограничник на автозаправочной станции заполнил бак своего автомобиля топливом. За топливо он заплатил упомянутой картой погранохраны.

Пару месяцами позже он поступил похожим образом, заплатив за покупку картой погранохраны.

Обвиняемый, в целях скрыть присвоение дизельного топлива и причиненные Госпогранохране убытки, подделал документы, то есть, отметил в путевом листе, что дизельным топливом был заправлен автомобиль погранохраны.