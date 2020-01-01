Новогоднее поздравление Зеленского растрогало пользователей Twitter

Причина, по которой пользователи стали хвалить поздравление Зеленского, кроется в его подаче и послании. Ролик длится более 13 минут, однако не все время в кадре зрители видят президента - в видео также часто показывают обычных украинцев.

Поднимите ручку кто заплакал на поздравлении Зеленского. pic.twitter.com/ZjxlH28KTO — Кося (@anichkaa__) December 31, 2019

КАК МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ, Я ПЛАКАЛА И СМЕЯЛАСЬ И КРИЧАЛА, ЧТО Я ВСЕХ ИХ ЗНАЮ, ЭТО БЕЗУСЛОВНО ОЧЕНЬ ДУШЕВНО❤️🇺🇦 — Каня Торянова (@Tanya_Koryanova) January 1, 2020

это первая речь зеленского как президента она так отличается от других я сейчас умру — 𝘭𝘦𝘦 𝘢𝘯𝘰𝘳𝘢 / like rt pinned (@strawnora) December 31, 2019

речь Владимира Зеленского - это то, каким на самом деле должно быть поздравление для народа страны. такие правильные слова, такая теплая атмосфера. я смотрела его речь и просто плакала, понимая насколько сейчас Украине повезло с президентом. — your nightmare 👻 (@iammanotafraid) December 31, 2019

"Обычно в новогоднем поздравлении президенты рассказывают нам про рост ВВП, падение инфляции, имплементацию, диверсификацию и другие непонятные термины. Одним словом, убеждают, что на самом деле мы начали жить лучше, просто пока что вы этого не заметили. И поэтому очень часто во время обращения президента мы выключаем звук. Ждём, пока он закончит свою сказку, чтобы наконец-то перейти к шампанскому, бутербродами со шпротами и оливье. Сегодня будет иначе. Давайте сегодня каждый честно ответит сам себе на важный вопрос: "Кто я?", - говорит Зеленский в начале поздравления.

Лидер Украины перечислил причины, по которым все жители страны являются разными и уникальными. Население страны - это и "президент", и "успешный адвокат" и "фотограф, защищающий страну на Востоке".

На кадрах также регулярно появляются представители упомянутых профессий. Однако Зеленский также упомянул и другие отличительные признаки - он не забыл и "либерала", и "вегана", и "мусульманина", и человека, "не смотревшего "Игру престолов"".

"Это каждый из нас. Это украинцы. Такие как есть. Не идеальные и не святые. Потому что просто люди. Живые. Со своими недостатками и тараканами.

Но в нашем паспорте не указано, "правильный" или "неправильный" украинец. Нет строчки "патриот", "малорос", "ватник" или "бандеровец". Там написано "гражданин Украины", имеющий права и обязанности. Мы с вами очень разные", - подчеркнул Зеленский.

Несмотря на то, что поздравление в основном было записано на украинском языке, президент также произнес несколько фраз на русском и крымско-татарском. Например, он отметил, насколько важен для страны условный русскоязычный житель Краматорска, который "говорит на родном языке". Однако Зеленский все же подчеркнул значимость владения государственным языком.

Также он несколько раз упомянул Крымский полуостров и крымчан.

Главная мысль обращения Зеленского - всех жителей страны что-то объединяет, несмотря на различия. Также он напомнил, что любовь к стране означает и любовь к ее жителям.

"Мы одинаково радовались, когда наши вышли на "Евро". Одинаково улыбаемся, когда едем по ровной дороге. Одинаково радуемся рождению первенца — и не важно, мальчика или девочки. Мы счастливы, если влюблены. Хоть в Славянске, хоть в Дрогобыче. [...]