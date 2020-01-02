Военный вертолет доставил в Каунасскую клинику донорские почки из Латвии

"Сейчас еще продолжаются обследования и трансплантации. Надеемся, что это поможет выздоровлению двух жителей Литвы", - сообщила пресс-секретарь Национального бюро трансплантологии Литвы Раса Пекарскене.

Министерство обороны Литвы сообщило в среду, что 31 декабря примерно в 16:45 военно-воздушные силы Литвы получили запрос от Национального бюро трансплантологии о срочной доставке донорского органа из Лиепайской больницы в клинику Каунаса.

К операции по доставке был привлечён вертолет ВВС AS-365, дежуривший на 2-м Каунасском поисково-спасательном посту.