Чт, 2.01.2020
Я желаю нам надежды, веры, уверенности и, прежде всего, любви. Пусть она окружает наших близких, всех людей в Латгале, Видземе, Земгале и Курземе, в нашей любимой Латвии. Пусть она охватит всех латвийцев в огромном мире. Новогоднее обращение Эгила Левитса

Военный вертолет доставил в Каунасскую клинику донорские почки из Латвии

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В канун Нового года вертолет ВВС Литвы доставил донорские почки из Латвии в Литву.

"Сейчас еще продолжаются обследования и трансплантации. Надеемся, что это поможет выздоровлению двух жителей Литвы", - сообщила пресс-секретарь Национального бюро трансплантологии Литвы Раса Пекарскене.

Министерство обороны Литвы сообщило в среду, что 31 декабря примерно в 16:45 военно-воздушные силы Литвы получили запрос от Национального бюро трансплантологии о срочной доставке донорского органа из Лиепайской больницы в клинику Каунаса.

К операции по доставке был привлечён вертолет ВВС AS-365, дежуривший на 2-м Каунасском поисково-спасательном посту.

1 января в 00:36 после успешного завершения задачи вертолёт AS-365 вернулся на пост.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ