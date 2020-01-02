В странах Балтии уменьшено количество истребителей воздушной полиции НАТО

В связи с ротацией количество дежурящих в небе Балтии истребителей воздушной полиции НАТО вновь сократилось до восьми.
По четыре бельгийских и польских истребителя с четверга начали своё четырёхмесячное дежурство.
С апреля по сентябрь 2019 года в странах Балтии дежурили 13 истребителей, с сентября по январь 2020 года - 12.
НАТО заявило, что количество самолетов было увеличено в рамках гарантий альянса, инициированных после аннексии Россией Крыма в 2014 году.
"Такое развёртывание демонстрирует коллективную готовность НАТО сдерживать любую потенциальную угрозу и защищать целостность воздушного пространства союзников.
Союзники также извлекают выгоду из возможности тренироваться с балтийскими ВВС и другими дислоцированными там подразделениями союзников", - заявил BNS представитель НАТО, прокомментировавший ситуацию на условиях анонимности.
"Как обычно, ротация воздушной полиции стран Балтии вновь будет состоять из двух подразделений. Их истребители будут по-прежнему готовы защищать воздушное пространство Балтии 24 часа в сутки, семь дней в неделю", - отметил он.
Министерство обороны Литвы не даёт комментариев, почему контингент воздушной полиции сократился.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется в странах Балтии с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония вступили в альянс.
Находящиеся в Литве истребители союзников дежурят на авиационной базе в Шяуляе, в Эстонии - на авиабазе Эмари.
До весны 2014 года в странах Балтии дежурил контингент из четырёх истребителей. После аннексии Крыма миссия была усилена.