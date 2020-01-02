В мире есть только три человека с активами на сумму более 100 миллиардов долларов

Первое место в новейшем Bloomberg Billionaire Index занял глава Amazon.com Inc. Джефф Безос, активы которого оцениваются в 115 миллиардов долларов.

Этому способствовал взлет акций компании, помимо этого в Amazon заявили о рекордных продажах в праздничный сезон.

Второе место в списке занял основатель американской технологической компании Microsoft Билл Гейтс с активами на 113 миллиардов долларов, а третье место - глава французской компании LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Бернар Арно с капиталом в 105 миллиардов долларов.

Ранее прогнозировалось, что Безос может потерять статус самого богатого человека в мире после его развода с женой, сообщал CNN Money.