В мире есть только три человека с активами на сумму более 100 миллиардов долларов, свидетельствует новейший список богатейших людей мира, опубликованный агентством Bloomberg в последний день 2019 года.
Первое место в новейшем Bloomberg Billionaire Index занял глава Amazon.com Inc. Джефф Безос, активы которого оцениваются в 115 миллиардов долларов.
Этому способствовал взлет акций компании, помимо этого в Amazon заявили о рекордных продажах в праздничный сезон.
Второе место в списке занял основатель американской технологической компании Microsoft Билл Гейтс с активами на 113 миллиардов долларов, а третье место - глава французской компании LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Бернар Арно с капиталом в 105 миллиардов долларов.
Ранее прогнозировалось, что Безос может потерять статус самого богатого человека в мире после его развода с женой, сообщал CNN Money.
В результате развода бывшая жена Безоса Маккензи получила имущество на 37 миллиардов долларов, что позволило ей занять 25-е место в новейшем списке миллиардеров.