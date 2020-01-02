СЗК прекратит сотрудничество с Лембергсом лишь при одном условии

Точно так же партия рассталась бы с любым другим осужденным политиком, заявил агентству LETA председатель правления СЗК Эдгар Таварс.

Если Лембергс будет оправдан, всем задействованным сторонам придется принести ему извинения, добавил он.

На вопрос, может ли случиться так, что приговора суда последней инстанции по делу Лембергса придется ждать долгие годы, Таварс ответил, что он не пророк и не будет прогнозировать исход процесса.

Комментируя призыв депутата СЗК Даны Рейзниеце-Озолы к Лембергсу самому уйти из партии после примененных к нему санкций США, Таварс заявил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании правления СЗК 8 января.

Он добавил, что это внутренний вопрос Крестьянского союза Латвии, который представляет Рейзниеце-Озола.

Таварс обратил внимание на то, что партия Лембергса не входит в санкционный список США, а управление Вентспилсского свободного порта из него исключено.