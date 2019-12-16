Рейзниеце-Озола: Лембергсу нужно уйти из политики

В заявлении для СМИ она подчеркнула, что входящие в Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) партии не могут притворяться, что ничего не случилось, что "все пройдет и забудется в круговороте других забот". Политик подчеркивает, что это не тот случай, когда нужно избегать высказывания четкой позиции и ждать, пока буря утихнет.

Депутат отмечает, что на этот раз речь идет не только о Лембергсе, а о всей Латвии, о том, что вред, который санкции нанесут экономике, будет длительным и тяжелым.

В то же время Рейзниеце-Озола похвалила Лембергса как хорошего хозяина города, подчеркнув, что его энергию и компетентность очень ценят жители Вентспилса. "Уважаю Айвара как эрудита и знающего оппонента во всех дискуссиях, которые у нас были", - подчеркнула она.

"Однако теперь Айвар Лембергс должен отойти в сторону. Уход из политики является единственным верным шагом", - заявила Рейзниеце-Озола, добавив, что это был бы поступок лидера, который несет ответственность перед своей партией, жителями Вентспилса и страной. По ее мнению, Лембергс должен уйти с чувством собственного достоинства, а не в "ужасе политической агонии, потянув вниз еще многих".

"Лембергс стал средоточием зла для самопровозглашенной коалиции верховенства закона. Под флагом борьбы с ним делаются вещи, которые ранее невозможно было себе представить, даже те, что неприемлемы для демократического государства", - заявила депутат.

Говоря о работе формирующих правительство партий, Рейзниеце-Озола отметила, что они не выполняют обещаний и не соблюдают самим же принятых законов, а избавление от невыгодных коалиции людей и назначение своих выдвиженцев, подрыв независимости судебной системы, самоуправлений, высших учебных заведений и независимых учреждений становится нормой.

"Попытки приватизировать порты даже не скрываются. (..) При использовании конфронтации с "олигархом Лембергсом" никакие другие аргументы не нужны", - заявила Рейзниеце-Озола, добавив, что для СЗК Лембергс стал символом изоляции и тупика.

"Второе по популярности объединение партий СЗК пытаются выставить маргинальной политической силой, называя его рукой Кремля и карманной партией олигарха, игнорируя его политические инициативы и пытаясь приучить к роли "вечной оппозиции", - подчеркивает Рейзниеце-Озола.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) 9 декабря на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.