Рейзниеце-Озола: Лембергсу нужно уйти из политики

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, члену партии Latvijai un Ventspilij Айвару Лембергсу нужно уйти из политики, заявила депутат Сейма Дана Рейзниеце-Озола, которая в ноябре прошлого года вышла из состава партии Latvijai un Ventspilij.
В заявлении для СМИ она подчеркнула, что входящие в Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) партии не могут притворяться, что ничего не случилось, что "все пройдет и забудется в круговороте других забот". Политик подчеркивает, что это не тот случай, когда нужно избегать высказывания четкой позиции и ждать, пока буря утихнет.
Депутат отмечает, что на этот раз речь идет не только о Лембергсе, а о всей Латвии, о том, что вред, который санкции нанесут экономике, будет длительным и тяжелым.
В то же время Рейзниеце-Озола похвалила Лембергса как хорошего хозяина города, подчеркнув, что его энергию и компетентность очень ценят жители Вентспилса. "Уважаю Айвара как эрудита и знающего оппонента во всех дискуссиях, которые у нас были", - подчеркнула она.
"Однако теперь Айвар Лембергс должен отойти в сторону. Уход из политики является единственным верным шагом", - заявила Рейзниеце-Озола, добавив, что это был бы поступок лидера, который несет ответственность перед своей партией, жителями Вентспилса и страной. По ее мнению, Лембергс должен уйти с чувством собственного достоинства, а не в "ужасе политической агонии, потянув вниз еще многих".
"Лембергс стал средоточием зла для самопровозглашенной коалиции верховенства закона. Под флагом борьбы с ним делаются вещи, которые ранее невозможно было себе представить, даже те, что неприемлемы для демократического государства", - заявила депутат.
Говоря о работе формирующих правительство партий, Рейзниеце-Озола отметила, что они не выполняют обещаний и не соблюдают самим же принятых законов, а избавление от невыгодных коалиции людей и назначение своих выдвиженцев, подрыв независимости судебной системы, самоуправлений, высших учебных заведений и независимых учреждений становится нормой.
"Попытки приватизировать порты даже не скрываются. (..) При использовании конфронтации с "олигархом Лембергсом" никакие другие аргументы не нужны", - заявила Рейзниеце-Озола, добавив, что для СЗК Лембергс стал символом изоляции и тупика.
"Второе по популярности объединение партий СЗК пытаются выставить маргинальной политической силой, называя его рукой Кремля и карманной партией олигарха, игнорируя его политические инициативы и пытаясь приучить к роли "вечной оппозиции", - подчеркивает Рейзниеце-Озола.
Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) 9 декабря на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.
Санкции были введены также против четырех, связанных с Лембергсом структур - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.
Сотрудничество с включенными в санкционный список Лембергсом и четырьмя перечисленными организациями необходимо прекратить в течение 30 дней.
В связи с этим правительство инициировало поправки о переходе Рижского и Вентспилсского портов под государственный контроль и исключение из правления данных портов представителей от муниципалитетов.