Дану Борисову раскритиковали за "бабушкины коленки"

43-летняя Борисова поделилась серией фотографий с пляжной дискотеки, для которой она выбрала топ без рукавов телесного цвета и яркую мини-юбку в блестках. Взглянув на снимки с вечеринки, подписчики Даны обратили внимание на ее оголенные коленки, а некоторые недоброжелатели даже посоветовали звезде сходить к пластическому хирургу.

"Коленки как у бабушки", "В спортзал тебе надо", "Колени плачевные, зачем так демонстрировать недостатки?", - возмущаются в комментариях хейтеры.

При этом преданные поклонники поддержали Борисову. "Коленки как коленки. Да, и фигура - бомба!", "Дана, ты - молодец! Выгладишь потрясающе", "Не слушай никого, они просто завидуют", - пишут защитники.

К слову, сама Борисова ответила на злобные послания, подчеркнув при этом, что не собирается скрывать недостатки, о которых и сама прекрасно знает.