Вс, 5.01.2020
Ведь невесть откуда взявшаяся "пассионарность" Путина - не более, чем отрепетированное лицедейство, рассчитанное на попадание в "стрим" усилившейся в последние годы на условном Западе критики Польши. Иван Пауков, комментатор TVNET

Чудеса современной архитектуры, о которых мало кто слышал

Продолжение статьи
1 / 9
Далее
Бурдж-эль-Араб в Дубае

ФОТО: Unsplash

Сегодня современные здания строят практически одно за другим, и каждое из них удивляет своим феноменальным нюансом. Некоторые заслуживают отдельного внимания.

Уникальные здания современной архитектуры можно найти повсюду, но самые интересные из них находятся на Ближнем Востоке. Портал Business Insider собрал самые необычные чудеса современной архитектуры, о которых в наших широтах слышали только заядлые путешественники и эксперты в области архитектуры.

Продолжение статьи
1 / 9
Далее
Бурдж-эль-Араб в Дубае

Читать также

Актуально

НАВЕРХ