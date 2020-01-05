Чудеса современной архитектуры, о которых мало кто слышал

Уникальные здания современной архитектуры можно найти повсюду, но самые интересные из них находятся на Ближнем Востоке. Портал Business Insider собрал самые необычные чудеса современной архитектуры, о которых в наших широтах слышали только заядлые путешественники и эксперты в области архитектуры.