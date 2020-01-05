Чудеса современной архитектуры, о которых мало кто слышал
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Сегодня современные здания строят практически одно за другим, и каждое из них удивляет своим феноменальным нюансом. Некоторые заслуживают отдельного внимания.
Уникальные здания современной архитектуры можно найти повсюду, но самые интересные из них находятся на Ближнем Востоке. Портал Business Insider собрал самые необычные чудеса современной архитектуры, о которых в наших широтах слышали только заядлые путешественники и эксперты в области архитектуры.