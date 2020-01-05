Вс, 5.01.2020
Эти чувства сложно описать. Ты больше не можешь концентрироваться - думаешь только о том, что утонешь, не успеешь надеть костюм, не успеешь вовремя покинуть корабль. Янис, рыбак, спасенный с затонувшего судна

Картофель фри за 25 сантимов и духи "Тайна рижанки" в магазине "Сакта"

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Магазин сувениров "Сакта"

1964 год в Риге

ФОТО: foundin_a_attic/Flickr

Как выглядела Рига, и что происходило в столице Латвии 20, 30 и даже 80 лет назад? Предлагаем вашему вниманию видео с настроением, запахом и вкусом ностальгии. 

Открытие памятника Свободы, возведение гостиницы "Латвия", история строительства мостов через Даугаву, "Дом мебели", открытие первого в Риге McDonald's мода и ассортимент одного из самых знаменитых магазинов "Сакта" - всё это в нашей архивной видео подборке!

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Магазин сувениров "Сакта"

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