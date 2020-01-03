Диетолог рассказал, как гарантированно сбросить лишний вес после праздников

Диетолог из Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как избавиться от набранных за праздники килограммов. Суть метода заключается в чередовании тренировок и правильном питании, пишет Focus.
Специалист назвал свое правило "2+2+4". Согласно ему, первые два дня следует умеренно заниматься кардиотренировками, следующие два дня - силовыми тренировками малой интенсивности.
По словам эксперта, в качестве кардионагрузки прекрасно подойдут бег, езда на велосипеде, плавание и скандинавская ходьба.
Кроме того, все эти четыре дня человеку, который хочет избавиться от лишнего веса, приобретенного за новогодние праздники, следует правильно питаться.
Далее три дня разрешены послабления - можно отказаться от тренировок и не столь строго придерживаться правильного питания.
"Оставшиеся три дня недели вы можете грешить и лениться", - отметил Михаэль Дешпегель.
Он объяснил, что тренировки на выносливость улучшают процесс обмена веществ и способствуют избавлению от лишнего жира, а силовые упражнения помогают укрепить мышцы.
Данная схема тренировок и питания была проверена на 150 жителях Германии. Эффективность метода участники эксперимента увидели уже через 12 недель - объем талии у них уменьшился в среднем на 5 см.