Диетолог рассказал, как гарантированно сбросить лишний вес после праздников

Специалист назвал свое правило "2+2+4". Согласно ему, первые два дня следует умеренно заниматься кардиотренировками, следующие два дня - силовыми тренировками малой интенсивности.

По словам эксперта, в качестве кардионагрузки прекрасно подойдут бег, езда на велосипеде, плавание и скандинавская ходьба.

Кроме того, все эти четыре дня человеку, который хочет избавиться от лишнего веса, приобретенного за новогодние праздники, следует правильно питаться.

Далее три дня разрешены послабления - можно отказаться от тренировок и не столь строго придерживаться правильного питания.

"Оставшиеся три дня недели вы можете грешить и лениться", - отметил Михаэль Дешпегель.

Он объяснил, что тренировки на выносливость улучшают процесс обмена веществ и способствуют избавлению от лишнего жира, а силовые упражнения помогают укрепить мышцы.