Вс, 5.01.2020
Даже если сторонам удастся предотвратить череду ударов возмездия и ответов на них, мировая экономика уже отреагировала: цены на нефть подскочили после сообщений об убийстве Сулеймани. Русская служба BBC

Ольга Бузова побывала в квартирах обычных москвичей и cпела им свои песни

Ольга Бузова

ФОТО: Пресс-фото

В этом году Иван Ургант и его команда провели необычный новогодний эфир. Ежегодное шоу "Голубой Ургант" на этот раз прошло в доме обыкновенной российской семьи, куда приходили выступать знаменитые артисты. 

ФОТО: скриншот видео

Вместе с Иваном Ургантом праздник создавала группа "Фрукты". 

Перед семьей Корневых-Андреев в их частном доме выступили известные российские звезды, такие Александр Ревва и Филипп Киркоров. 

Другие соведущие и участники команды "Вечерний Ургант" отправились по случайным квартирам в разных районах Москвы, чтобы поздравить жителей города и подарить им новогоднее настроение.

Люди были шокированы, когда поняли, что в их гостиной выступает Полина Гагарина с целым коллективом музыкантов, Maruv с подтанцовкой, Сергей Жуков в образе Деда Мороза и Тимати. 

ФОТО: скриншот видео

Отдельно следует отметить Ольгу Бузову и Александра Гудкова, которые устроили настоящий переполох в одном из районов Москвы. Одной из пенсионерок, которая открыла двери звезды подарили елочку.

Исключительно всем, кто открыл двери Олечка (в образе Снегурочки) подарила свой хит "Танцуй под Бузову". 

ФОТО: скриншот видео

Неподдельное удивление на лицах людей говорит само за себя! Можно смело утверждать, что для простых жителей Москвы - это был настоящий сюрприз!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ