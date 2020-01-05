Ольга Бузова побывала в квартирах обычных москвичей и cпела им свои песни

В этом году Иван Ургант и его команда провели необычный новогодний эфир. Ежегодное шоу "Голубой Ургант" на этот раз прошло в доме обыкновенной российской семьи, куда приходили выступать знаменитые артисты.
Вместе с Иваном Ургантом праздник создавала группа "Фрукты".
Перед семьей Корневых-Андреев в их частном доме выступили известные российские звезды, такие Александр Ревва и Филипп Киркоров.
Другие соведущие и участники команды "Вечерний Ургант" отправились по случайным квартирам в разных районах Москвы, чтобы поздравить жителей города и подарить им новогоднее настроение.
Люди были шокированы, когда поняли, что в их гостиной выступает Полина Гагарина с целым коллективом музыкантов, Maruv с подтанцовкой, Сергей Жуков в образе Деда Мороза и Тимати.
Отдельно следует отметить Ольгу Бузову и Александра Гудкова, которые устроили настоящий переполох в одном из районов Москвы. Одной из пенсионерок, которая открыла двери звезды подарили елочку.
Исключительно всем, кто открыл двери Олечка (в образе Снегурочки) подарила свой хит "Танцуй под Бузову".
Неподдельное удивление на лицах людей говорит само за себя! Можно смело утверждать, что для простых жителей Москвы - это был настоящий сюрприз!