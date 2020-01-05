Ольга Бузова побывала в квартирах обычных москвичей и cпела им свои песни

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Вместе с Иваном Ургантом праздник создавала группа "Фрукты".

Перед семьей Корневых-Андреев в их частном доме выступили известные российские звезды, такие Александр Ревва и Филипп Киркоров.

Другие соведущие и участники команды "Вечерний Ургант" отправились по случайным квартирам в разных районах Москвы, чтобы поздравить жителей города и подарить им новогоднее настроение.

Люди были шокированы, когда поняли, что в их гостиной выступает Полина Гагарина с целым коллективом музыкантов, Maruv с подтанцовкой, Сергей Жуков в образе Деда Мороза и Тимати.

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Отдельно следует отметить Ольгу Бузову и Александра Гудкова, которые устроили настоящий переполох в одном из районов Москвы. Одной из пенсионерок, которая открыла двери звезды подарили елочку.

Исключительно всем, кто открыл двери Олечка (в образе Снегурочки) подарила свой хит "Танцуй под Бузову".

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