Рижан возмутили брошенные елки в Пурвциемсе. Ситуация прояснилась

"Возмущению нет предела. Я так понимаю, оставили здесь эти елки. Нет хозяев. Мы видели, здесь стоял фургончик, продавали елки и вот так уже несколько дней они лежат бесхозные", - сетует жительница Пурвциемса Татьяна.

Жалко елочки и Леониду: "Жалко, жалко! А если поехать по Латвии посмотреть, там вообще беспредел творится, все вырубили! Грибы негде собирать!".

Русское вещание выяснило, что торговлей в этом месте в Пурвциесе занимается фирма Sprogas. Руководитель предприятия Иварс Тицс рассказал, что деревья вовсе не брошены.

"Мы сами выращиваем эти елки. Они не вырублены в лесу. И у нас такая ситуация, что каждый год остаются лишние.

У нас есть договоренность с зоопарком, что мы им даем вторую жизнь и везем к ним. Мы их пока не убрали, потому что у нас договоренность с зоопарком сегодня после обеда.

Скоро уберем. Их едят ламы, верблюды, так что деревья не пропадут. В этом году просто может быть из-за длинных выходных или из-за теплой погоды елок осталось больше. Сложно прогнозировать", - отметил Тицс в пятницу, 3 января.

Часть елок увезли на переработку, деревья используют и для того, чтобы укрыть другие растения. Но часть действительно отправилась в зоопарк, чему животные были очень рады.

Верблюды выходят к деревьям, с интересом осматриваются, но еcть — не спешат. Перед трапезой — прыгают по елкам. В зоопарке говорят, от радости. Только после этого можно попробовать елку на вкус.

"Елки можно использовать не только как еду. Это помогает разнообразить жизнь животного. Это что-то новое для них, вкусно пахнет, большие, колючие.

Рогатым, например, очень нравится играть с елками, подкидывать. Это очень важно для животных зоопарка, так как иначе им может быть скучно", - пояснила представитель Рижского зоопарка Линда Зауере.

Лакомство предлагают и ламам. Те недоверчиво обнюхивают, но уже спустя несколько минут ныряют в елку с головой и изо всех сил объедают кору со ствола.

"Те елки, которые были в квартире — те не надо привозить, и по отдельности мы елки не берем. Нам привозят продавцы, которые перед рождеством продавали елки и у кого остались лишние. Но не все берем, все не можем", - говорит представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс.

Так что, как говорят в зоопарке — у людей праздники закончились, а у животных зоопарка — только начались.