Вс, 5.01.2020
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Украинская красавица- блогер в прямом эфире родила ребенка

ФОТО: instagram.com/sofia_stuzhuk

Популярный блогер из Киева София Стужук самостоятельно родила ребенка в домашнем надувном бассейне и сняла, как это происходило, чтобы показать, что рожать вовсе не больно и не страшно.

Весь процесс рождения третьего ребенка Софии от начала и до конца был снят на видео. Известно, что ее старшие дети - дочь Лола и сын Дэвид - тоже появились на свет дома.

Съемку блогерша начала с признания в том, что почти не спала всю ночь из-за схваток. Рожать ей помогал супруг Дмитрий.

Свое решение вести прямой эфир многодетная мама объяснила желанием доказать всем, что "роды - не равно боль!".

"Мне так глубоко обидно, что большинство женщин воспринимают роды как некий ужасный, болезненный, омерзительный и очень страшный процесс. Но это ведь отнюдь не так!

Пожалуйста, уловите мысль. Роды - это прекрасно. Роды - это волшебство, таинство появления новой жизни", - написала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Многие пользователи Интернета обратили внимание на то, что женщина рожала в антисанитарных условиях - в какой-то момент в объектив камеры попали кучи мусора вокруг бассейна. Кроме того,

фолловеры были возмущены тем, что маленькие дети Софии наблюдали за этим процессом, а ее сын Давид даже находился в бассейне вместе с рожающей матерью.

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