Молодая женщина-агент ЦРУ: что ей можно, а что нельзя

Ее задачей было завязать контакты в подпольной сети торговцев ядерным, химическим и биологическим оружием.

По легенде Амариллес была арт-дилером и одновременно интересовалась оружием. Эта сложная психологическая игра далась ей нелегко.

"Но, как известно, сороконожка не спотыкается только до тех пор, пока не думает о том, сколько у нее ног, - говорит Амариллес. - Так и мне пришлось быть тем, кем требовалось в каждый момент времени, не задумываясь о том, насколько абсурдно эти роли выглядят".

Разумеется, перед заданием Амариллес обучали, в том числе, и актерскому мастерству. Она вспоминает эпизод, когда в рамках обучения ей назначили псевдоним "Глория", под которым она жила несколько дней.

Затем преподаватели начали расспрашивать ее, задавая все более каверзные вопросы, в том числе попросили спеть одноименную популярную песню.

Амариллес не знала слов. "Женщина, которую зовут Глория, не может не знать слов песни про себя", - сказал ей тогда преподаватель.

Амариллес запомнила урок, и эта техника полного погружения в роль впоследствии оказалась очень полезной для того, чтобы научиться понять своих противников и сопереживать им.

Сопереживание

Сопереживание - это важная вещь. Обычно в конфликтных ситуациях мы считаем себя хорошими, а своих противников - плохими. Амариллес полагает, что не все так просто.

"Мы практически никогда не считаем себя плохими, - говорит она. - Понятно, что это фикция. Не могут все стороны конфликта быть хорошими. Тем не менее, мы держимся за эту фикцию обеими руками".

К этой мысли Амариллес подтолкнула ее беседа с одним из заключенных.

Он сказал ей: "Вы, американцы, с ночи занимаете места, чтобы первыми посмотреть "Звездные войны" или "Голодные игры", но при этом забываете, что эти фильмы - о небольшой группе повстанцев, выступающих против мощной военной машины, и побеждающих. Для нас вы - это та самая Империя, а мы - это Люк Скайуокер и Хан Соло".

Поначалу эта мысль не показалась Амариллес справедливой, но со временем она все чаще приходила ей в голову. Как может человек, собирающийся взорвать рынок или направить самолет в здание, точно зная, что при этом погибнут невиновные, считать себя хорошим?

Этот же вопрос можно задать и другой стороне: когда мы бомбим укрепления исламистских повстанцев и при этом понимаем, что среди мирного населения будут жертвы, почему мы считаем это приемлемой ценой?

Жертвы среди мирного населения - приемлемая цена в борьбе с террором? Getty Images

Амариллес вышла на венгерского торговца оружием по имени Якаб. Она рассчитывала со временем превратить его в двойного агента. Но сначала ей предстояло заставить его поверить в то, что она действительно торгует оружием.