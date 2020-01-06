Путешествуй без визы: паспорт какой страны самый ценный?

Самыми "ценными" паспортами для путешествий без виз в последнем квартале 2019 года являлись японские и сингапурские паспорта. Об этом свидетельствует рейтинг паспортов, составленный компанией Henley & Partners.
Индекс паспортов Henley & Partners был создан на основе того, в какое количество стран и территорий без визы может отправиться владелец каждого паспорта, сообщает CNN.
В последнем квартале ушедшего года граждане Японии и Сингапура могли без визы путешествовать в 190 разных стран мира.
Второе место в рейтинге заняли паспорта граждан Южной Кореи, Германии и Финляндии. Паспорта этих стран предоставляют безвизовый въезд в 188 стран и территорий.
В свою очередь на третьем месте расположились паспорта Дании, Италии и Люксембурга. Владельцы этих паспортов могут посетить без визы 187 стран. Четвертое место заняли паспорта Франции, Испании и Швеции, чьи владельцы могут без виз отправиться в 186 стран.
В первую десятку рейтинга вошли также Литва и Латвия, а Эстония расположилась на 11-й строчке.
Литва вместе с Австралией и Словакией заняла девятое место, обеспечивая безвизовое посещение 181-го направления.
Латвия также как и Исландия, Венгрия и Словения предлагает посещать без визы 180 направлений. Таким образом, эти страны расположились на десятой строчке рейтинга.
Эстония заняла 11-е место с безвизовыми путешествиями в 179 направлений.
В свою очередь "не ценным" паспортом в новейшем рейтинге признан паспорт Афганистана - граждане этой страны могут путешествовать без визы всего лишь в 25 стран мира.
Самые ценные паспорта для путешествий без виз:
1. Япония и Сингапур (190 стран и территорий);
2. Финляндия, Германия и Южная Корея (188);
3. Дания, Италия и Люксембург (187);
4. Франция, Испания и Швеция (186);
5. Австрия, Нидерланды и Португалия (185);
6. Бельгия, Канада, Греция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Швейцария (184);
7. Мальта и Чехия (183);
8. Новая Зеландия (182);
9. Литва, Австралия и Словакия(181);
10. Латвия, Венгрия, Исландия и Словения (180).
11. Эстония (179).
Самые "не ценные" паспорта для путешествий без виз:
100. Ливан, Северная Корея (39 стран);
101. Непал (38);
102. Ливия, Палестинские территории, Судан (37);
103. Йемен (33);
104. Сомали, Пакистан (31);
105. Сирия (29);
106. Ирак (27);
107. Афганистан (25).
Индекс Henley & Partners был создан в сотрудничестве с международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), упорядочив страны по тому, насколько свободно их граждане могут передвигаться по миру. Этот индекс создаётся уже на протяжении десяти лет и обновляется несколько раз в год.
В Индексе в общей сложности оцениваются 227 направлений, в которые можно отправится и 199 паспортов. Отличие в числе паспортов и пунктов назначения объясняется тем, что на некоторых территориях, куда можно отправиться, находятся в подчинении другой страны, и они свои паспорта не выдают.