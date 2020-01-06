Путешествуй без визы: паспорт какой страны самый ценный?

Индекс паспортов Henley & Partners был создан на основе того, в какое количество стран и территорий без визы может отправиться владелец каждого паспорта, сообщает CNN.

В последнем квартале ушедшего года граждане Японии и Сингапура могли без визы путешествовать в 190 разных стран мира.

Второе место в рейтинге заняли паспорта граждан Южной Кореи, Германии и Финляндии. Паспорта этих стран предоставляют безвизовый въезд в 188 стран и территорий.

В свою очередь на третьем месте расположились паспорта Дании, Италии и Люксембурга. Владельцы этих паспортов могут посетить без визы 187 стран. Четвертое место заняли паспорта Франции, Испании и Швеции, чьи владельцы могут без виз отправиться в 186 стран.

В первую десятку рейтинга вошли также Литва и Латвия, а Эстония расположилась на 11-й строчке.

Литва вместе с Австралией и Словакией заняла девятое место, обеспечивая безвизовое посещение 181-го направления.

Латвия также как и Исландия, Венгрия и Словения предлагает посещать без визы 180 направлений. Таким образом, эти страны расположились на десятой строчке рейтинга.

Эстония заняла 11-е место с безвизовыми путешествиями в 179 направлений.

В свою очередь "не ценным" паспортом в новейшем рейтинге признан паспорт Афганистана - граждане этой страны могут путешествовать без визы всего лишь в 25 стран мира.

Самые ценные паспорта для путешествий без виз:

1. Япония и Сингапур (190 стран и территорий);

2. Финляндия, Германия и Южная Корея (188);

3. Дания, Италия и Люксембург (187);

4. Франция, Испания и Швеция (186);

5. Австрия, Нидерланды и Португалия (185);

6. Бельгия, Канада, Греция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Швейцария (184);

7. Мальта и Чехия (183);

8. Новая Зеландия (182);

9. Литва, Австралия и Словакия(181);

10. Латвия, Венгрия, Исландия и Словения (180).

11. Эстония (179).

Самые "не ценные" паспорта для путешествий без виз:

100. Ливан, Северная Корея (39 стран);

101. Непал (38);

102. Ливия, Палестинские территории, Судан (37);

103. Йемен (33);

104. Сомали, Пакистан (31);

105. Сирия (29);

106. Ирак (27);

107. Афганистан (25).

Индекс Henley & Partners был создан в сотрудничестве с международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), упорядочив страны по тому, насколько свободно их граждане могут передвигаться по миру. Этот индекс создаётся уже на протяжении десяти лет и обновляется несколько раз в год.