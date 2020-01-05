Модель собирает пожертвования для спасения Австралии от пожаров, продавая свои голые фото

Блогер из Лос-Анджелеса (США) Кайлин Вард собрала более 100 000 долларов на благотворительность. Женщина предлагает отправить своё обнажённое фото любому, кто пожертвует как минимум десять евро любой организации, что помогает бороться с пожарами в Австралии.

Спустя несколько минут после того, как модель предложила свою задумку, она получила тысячи писем с доказательствами пожертвований.

Девушка рассказала, что получила около 20 000 писем. На каждое она ответила своим "голым" фото.

Девушка решила помочь после того, как увидела фотографии с домами, разрушенными огнём, а также пострадавшими животными.

Кайлин попросила своих подписчиков делать пожертвования различным организациям, в том числе - пожарным службам, Красному кресту и клиникам для коал по всей стране.

Модель надеялась, что сможет собрать несколько тысяч долларов, но за один день было пожертвовано 100 000 долларов.