Модель собирает пожертвования для спасения Австралии от пожаров, продавая свои голые фото

В США Instagram-модель решила помочь собрать пожертвования размером в 100 000 долларов (около 89609 евро), чтобы предотвратить лесные пожары в Австралии. Деньги девушка решила собрать продавая свои обнаженные фото за десять долларов (около девяти евро), сообщает DailyMail.
Блогер из Лос-Анджелеса (США) Кайлин Вард собрала более 100 000 долларов на благотворительность. Женщина предлагает отправить своё обнажённое фото любому, кто пожертвует как минимум десять евро любой организации, что помогает бороться с пожарами в Австралии.
December 31, 2019
Спустя несколько минут после того, как модель предложила свою задумку, она получила тысячи писем с доказательствами пожертвований.
Девушка рассказала, что получила около 20 000 писем. На каждое она ответила своим "голым" фото.
Девушка решила помочь после того, как увидела фотографии с домами, разрушенными огнём, а также пострадавшими животными.
Кайлин попросила своих подписчиков делать пожертвования различным организациям, в том числе - пожарным службам, Красному кресту и клиникам для коал по всей стране.
Модель надеялась, что сможет собрать несколько тысяч долларов, но за один день было пожертвовано 100 000 долларов.
"Один человек прислал мне 5000 долларов (около 4480 евро), потому я ему отправлю 50 снимков и видео", - сказала модель.