Латвийские военные продолжат миссию в Ираке

Латвийские военные не входят в миссию НАТО по обучению, чья деятельность на территории страны была приостановлена. Латвийские военные входят в состав датского контингента, и эта миссия продолжается.

Останутся ли латвийские солдаты в Ираке, зависит от решения Дании, отметил представитель министерства обороны Каспарc Галкинс.