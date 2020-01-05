Латвийские военные продолжат миссию в Ираке

Несмотря на то, что альянс НАТО приостановил миссию обучения в Ираке, шесть латвийских военных продолжат свою миссию, сообщает LETA.
Латвийские военные не входят в миссию НАТО по обучению, чья деятельность на территории страны была приостановлена. Латвийские военные входят в состав датского контингента, и эта миссия продолжается.
Останутся ли латвийские солдаты в Ираке, зависит от решения Дании, отметил представитель министерства обороны Каспарc Галкинс.
Как сообщалось, парламент Ирака принял резолюцию с призывом к выводу иностранных войск из страны после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани в столице страны Багдаде.