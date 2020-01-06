Работодателям предлагают получить поддержку при трудоустройстве людей с инвалидностью

Государственное агентство занятости (ГАЗ) призывает работодателей до 17 января подавать заявки на получение поддержки для трудоустройства людей с инвалидностью.
Если работодатель нанимает безработного человека с инвалидностью, заключая с ним договор на неопределенный срок, на начальном этапе трудовых отношений ГАЗ предлагает два вида поддержки.
ГАЗ предоставляет дотации для оснащения рабочих мест для людей с инвалидностью в соответствии с подготовленной работодателем сметой и заключением эрготерапевта. На оборудование одного рабочего места можно получить дотацию до 711 евро.
Кроме того, ГАЗ обеспечивает ежемесячную дотацию сотруднику, контролирующему работу человека с инвалидностью, в размере 50% от минимальной заработной платы по стране пропорционально числу отработанных человеком с инвалидностью дней.
Подобная поддержка обеспечивается в течение первого или первых двух месяцев трудовых отношений.
Подать заявку на получение поддержки работодатель может до 17 января в филиале ГАЗ, на территории обслуживания которого будет создано рабочее место для человека с инвалидностью. Заявку в ГАЗ необходимо подать не позднее чем за месяц до начала трудовых отношений с безработным, имеющим инвалидность.
Заявку на получение поддержки может подать также сам работник с инвалидностью, если ему на начальном этапе трудовых отношений необходима помощь сурдопереводчика, эрготерапевта или услуги помощника для людей с психическими расстройствами.