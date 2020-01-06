Просто и очень вкусно: нежный десерт по-быстрому практически из ничего
Автор кулинарного канала на YouTube Наталья Калнина поделилась рецептом молочного десерта с ягодами, который, по ее словам, "получается настолько нежный и вкусный, что не замечаешь, как улетает вся порция". А готовится очень просто и быстро. Попробуйте!
Ингредиенты: молоко - 500 мл, сахар - 50 г, соль - 1/4 ч. л., ванильный сахар - 1пачка, кукурузный крахмал - 60 г, ягоды - 50-70 г.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!