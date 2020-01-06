Автор кулинарного канала на YouTube Наталья Калнина поделилась рецептом молочного десерта с ягодами, который, по ее словам, "получается настолько нежный и вкусный, что не замечаешь, как улетает вся порция". А готовится очень просто и быстро. Попробуйте!