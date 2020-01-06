Партиям запретят тратить госфинансирование на алкоголь и "чрезмерно дорогие" товары

Согласно новому нормативному акту, финансирование партии должны использовать таким образом, чтобы для достижения целей тратились по возможности наименьшие суммы, то есть товары и услуги должны приобретаться по максимально выгодной цене. Это не означает, что во всех случаях необходимо выбирать самые дешевые товары и услуги, указывает Минюст.

Партиям будет запрещено использовать эти средства для личных нужд и для таких целей, которые не связаны с их политической деятельностью. Также партии не смогут использовать госфинансирование для подарков и пожертвований, за исключением сувениров с символикой организации. Партии не смогут на эти средства приобретать табачные изделия и алкоголь.

Партии не должны использовать госфинансирование для зарплат высшим должностным лицам, которые перечислены в законе о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц, а зарплаты остальных должностных лиц не должны превышать одной минимальной зарплаты в месяц.

Проект правил предусматривает, что финансирование, выделенное объединению политических организаций, запрещено использовать для политической агитации на выборах в Сейм, самоуправления или Европарламент входящей в объединение партии, которая подала отдельный список кандидатов.

Если партии сформируют объединение, бюджетное финансирование будет запрещено использовать для обеспечения деятельности входящих в него партий, которые не получают государственного финансирования, за исключением общей политической агитации объединения.

Как сообщалось, 1 января вступили в силу поправки к закону о финансировании политических организаций, которые предусматривают существенное увеличение государственного финансирования партий. Партиям, за которые на предыдущих выборах в Сейм проголосовало более 2% избирателей, будут получать финансирование в размере 4,5 евро за каждый голос, полученный на выборах в Сейм, а также 0,5 евро за каждый голос, полученный на муниципальных выборах, и 0,5 евро за каждый голос на выборах в Европейский парламент.

Ранее политическим партиям, за которые на прошлых выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей, выделялось государственное финансирование в размере 0,71 евро за каждый голос, полученный на выборах в Сейм. Теперь партии будут получать в 6,3 раза больше за каждый полученный голос.

Кроме того, политическая партия, получившая более 5% голосов на предыдущих выборах в Сейм, дополнительно будет получать ежегодно 100 000 евро до следующих парламентских выборов.

В законе также предусмотрено, что общий объем предоставляемого одной партии финансирования из госбюджета не должен превышать 800 000 евро в год.

Госфинансирование будет выплачиваться партиям в течение четырех лет со следующего календарного года после выборов в Сейм. Деньги партии будут получать дважды в год.