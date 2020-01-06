Riga Stand Up отпразднует 4-летие в компании двух комиков с телеканала ТНТ

Евгений Чебатков - уникальный комик. Родившись в Казахстане, он успел поколесить по всему миру, учился в Северной Америке, где и увлёкся стендапом, а после перебрался в Москву, где уже много лет успешно совмещает работу на Comedy Radio с такими проектами как "Stand Up на ТНТ", "Прожарка" (ТНТ 4), Labelcom (Youtube) и многими другими. Рига - один из любимых городов Евгения, и он всегда рад снова здесь выступить.

Расул Чабдаров - комик родом из Нальчика, в молодости пробовал себя в КВН, затем перебрался в Москву, где какое-то время работал простым таксистом, но смог проявить себя на комедийной сцене и теперь является звездой таких проектов как "Stand Up на ТНТ", Labelcom, "22 комика" (ТНТ 4). Расул впервые посетит Ригу со своей яркой и самобытной комедией.

Давайте отпразднуем день рождения Riga Stand Up вместе и начнём новый юмористический год с яркого и очень смешного шоу!

Как всегда, вместе с именитыми гостями в кинотеатре Apollo kino выступят и сильнейшие представители объединения Riga Stand Up со своим самым лучшим новым материалом.