Латвийские военнослужащие приостановили обучение сил безопасности Ирака

В ближайшее время планируются консультации стран Балтии, Дании и США о дальнейшем участии в международной операции против террористической организации "Исламское государство" в Ираке, сказал представитель Минобороны.

Галкин также сообщил, что во вторник, 7 января, правительство не будет рассматривать вопрос о возможном продлении срока участия Национальных вооруженных сил (НВС) в международной военной операции в Ираке.

Этот вопрос перенесен на следующую неделю, так министр обороны Артис Пабрикс в настоящее время не находится в Латвии.