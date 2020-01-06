Латвийские военнослужащие приостановили обучение сил безопасности Ирака

В связи с обострением ситуации в Ираке латвийские солдаты вместе с военнослужащими других стран международной коалиции приостановили обучение сил безопасности Ирака, сообщил представитель Минобороны Каспар Галкин.
В ближайшее время планируются консультации стран Балтии, Дании и США о дальнейшем участии в международной операции против террористической организации "Исламское государство" в Ираке, сказал представитель Минобороны.
Галкин также сообщил, что во вторник, 7 января, правительство не будет рассматривать вопрос о возможном продлении срока участия Национальных вооруженных сил (НВС) в международной военной операции в Ираке.
Этот вопрос перенесен на следующую неделю, так министр обороны Артис Пабрикс в настоящее время не находится в Латвии.
Обучением представителей сил безопасности Ирака занимаются шесть латвийских военнослужащих в составе датского контингента, размещенного на военной базе в 160 километрах на запад от Багдада.