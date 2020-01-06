Пн, 6.01.2020
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Латвийские военнослужащие приостановили обучение сил безопасности Ирака

Силы НАТО в Ираке

ФОТО: KYLE TALBOT / US MARINE CORPS HANDOUT / EPA

В связи с обострением ситуации в Ираке латвийские солдаты вместе с военнослужащими других стран международной коалиции приостановили обучение сил безопасности Ирака, сообщил представитель Минобороны Каспар Галкин.

В ближайшее время планируются консультации стран Балтии, Дании и США о дальнейшем участии в международной операции против террористической организации "Исламское государство" в Ираке, сказал представитель Минобороны.

Галкин также сообщил, что во вторник, 7 января, правительство не будет рассматривать вопрос о возможном продлении срока участия Национальных вооруженных сил (НВС) в международной военной операции в Ираке.

Этот вопрос перенесен на следующую неделю, так министр обороны Артис Пабрикс в настоящее время не находится в Латвии.

Обучением представителей сил безопасности Ирака занимаются шесть латвийских военнослужащих в составе датского контингента, размещенного на военной базе в 160 километрах на запад от Багдада.

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