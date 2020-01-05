Иран полностью вышел из ядерной сделки и грозит США военным ударом

Как пишет издание, иранское государственное телевидение сообщает, что Иран больше не будет следовать никаким ограничениям, которые были установлены в соответствии с ядерной сделкой.

Как сообщалось, 3 января силами США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп, заявив, что Сулеймани планировал теракты, жертвами которых становились американские граждане.

Иран пообещал отомстить за смерть генерала. Трамп в свою очередь пригрозил ударить по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев.

Как пишет "Медуза", до этого Иран поэтапно отказывался от условий ядерной сделки после того, как США в мае 2018 года в одностороннем порядке вышел из сделки и ввел санкции против Ирана. Другие государства, которые подписали соглашение, настаивали на его сохранении.

"Ядерная сделка" в 2015 году была заключена Ираном и еще пятью странами — США, Францией, Россией, Великобританией и Китаем. Ее условием было согласие Ирана ограничить обогащение урана в обмен на отмену экономических санкций.

В воскресенье военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и экс-министр обороны страны Хосейн Деган сказал в интервью CNN, что Иран готовится к нанесению удара по военным объектам США.

"Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к адекватной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это удар по американцам, равноценный тому, который они нанесли", - заявил он.

Генерал также добавил, что "ответ несомненно будет военным и будет направлен против военных объектов", пишет BBC.

Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп предупредил, что если Тегеран совершит нападение на американцев, Вашингтон будет готов нанести по иранским объектам "очень быстрый и очень сильный" удар.