По подозрению в торговле видами на жительство во время лекции был задержан гражданин Пакистана

Государственная погранохрана подозревает, что пакистанец, который здесь живёт уже несколько лет, фиктивно трудоустраивал по приглашению граждан третьих стран с целью предоставить им вид на жительство в Латвии.

В Государственной погранохране уверены, что получится доказать вину не только этого гражданина Пакистана, поскольку он работал не один.

"В этом конкретном процессе задействованы несколько лиц, есть несколько приглашений, на которые мы обратили внимание", - сказал и.о. начальника Рижского управления Государственной погранохраны Оярс Карклиньш.

За данное нарушение максимальное наказание - лишение свободы сроком до пяти лет, но в управлении по делам гражданства и миграции (PMLP) говорят, что вероятно мужчину депортируют.

Пакистанец, против которого было начато уголовное дело, учится в Латвии

Его задержание произошло в конце прошлого года в Высшей школе экономики и культуры в Риге. Во время лекции за ним пришли пограничники. После допроса его освободили, в настоящее время он возобновил учёбу, однако Государственная погранохрана продолжает расследование.

В самом учебном заведении, где он учится, удивлены случившемся, поскольку у мужчины отличные оценки и он посещал все лекции.

В Службе государственной безопасности (СГБ) отказались от более подробных комментариев, однако отметили журналистам, что за гражданами Пакистана усиленно следят, поскольку Пакистан считается страной риска, где активны террористические группировки.

Ранее, например, Лиепайский университет год назад привлек СГБ к проверке пакистанского студента - из-за подозрений его депортировали из Латвии.